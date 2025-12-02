본문 바로가기
파주 육군부대서 대공포탄 폭발사고…4명 부상

유제훈기자

입력2025.12.02 13:55

숏뉴스
생명엔 지장없어…軍수사기관 조사 중

경기도 파주 소재의 한 육군부대에서 대공포탄 폭발사고가 발생해 장병 4명이 부상을 입은 사고가 발생했다.


2일 육군에 따르면 이날 오전 경기도 파주 소재 훈련장에서 한 육군부대가 대공사격훈련을 실시하던 도중 원인 미상의 탄 1발이 폭발하는 사고가 발생했다.

연합뉴스

연합뉴스

이날 폭발한 탄은 30㎜ 대공포탄인 것으로 알려졌다. 이 대공포탄이 송탄기에 걸려 제거하는 작업을 벌이던 중 원인을 알 수 없는 폭발이 일어난 것이다.

이 사고로 간부 4명(부사관 3명·군무원 1명)이 부상을 입었다. 이들은 군(軍) 헬기로 국군 수도병원으로 후송돼 진료 및 치료를 받는 중이다. 부상자들은 어깨 부위 부상 및 낙상, 이명 증상을 보이고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.


육군 측은 "부상자의 치료와 회복을 위해 최선을 다할 것"이라며 "현재 군 수사기관에서 정확한 사고 경위에 대해 조사 중"이라고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
