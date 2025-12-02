트럼프 '건강이상설'에 MRI 공개…"완전히 정상"

부위·이유 등 밝히지 않아 논란 확산

최근 건강 이상설이 제기된 도널드 트럼프 미국 대통령이 자기공명영상(MRI) 촬영 결과를 공개했다.

트럼프 대통령의 주치의 숀 바바벨라 해군 대령은 1일(현지시간) 백악관이 공개한 서한에서 트럼프 대통령이 종합적인 건강검진의 일환으로 심혈관계와 복부 MRI 검사를 했다며 결과는 "완전히 정상"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 올해 79세로 지난 4월에 연례 건강검진을 했는데 지난 10월에 한 차례 더 건강검진을 받았다. 당시 MRI를 촬영하면서 촬영 사실을 공개했으나 촬영 부위와 이유 등은 밝히지 않았다. 백악관도 관련 설명을 하지 않았다.

미국에서 일반적인 건강검진을 받을 때 MRI 촬영을 하는 경우는 드물다. 이에 트럼프 대통령의 건강에 이상이 있는 게 아니냐는 의문이 제기됐고 기자들의 질문이 계속되자 전날 트럼프 대통령은 MRI 촬영 결과를 공개하겠다고 했다.

바바벨라 대령은 예방 차원에서 문제를 조기에 식별하고, 전반적인 건강 상태를 확인하며, 장기 활력과 기능을 유지하도록 하기 위해 MRI를 촬영했다고 설명했다.

그는 트럼프 대통령의 심혈관계 건강이 "훌륭하다"고 평가했으며 복부 MRI에서는 모든 주요 장기가 매우 건강한 상태로 보였다고 전했다. 바바벨라 대령은 "트럼프 대통령 나이대의 대통령 건강검진에서 이 정도로 세부적인 평가는 일반적이며 이 평가는 그가 전반적으로 훌륭한 건강 상태를 유지하고 있음을 확인한다"고 설명했다.

최근 트럼프 대통령이 행사장에서 조는 모습을 보이거나 공개 일정 시간을 전보다 줄인 점 등을 들어 미국 언론에서 그가 조 바이든 전 대통령처럼 노화 문제를 겪고 있는 게 아니냐는 추측이 나오고 있다. 지난 8월에는 손등에 멍으로 추정되는 검푸른 자국이 있는 사진이 확산하며 건강 이상설이 제기되기도 했다. 이와 관련 백악관은 손등의 멍에 대해 잦은 악수와 아스피린 복용으로 연한 조직이 가볍게 자극받아 생긴 것이라고 설명했다.





