경제
삼성카드, 'G마켓 삼성카드' 출시

문채석기자

입력2025.12.02 10:49

"G마켓·옥션 쇼핑 시 5% 포인트 적립"

삼성카드 는 G마켓과 옥션에서 결제 시 최대 5% 포인트를 쌓을 수 있는 'G마켓 삼성카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.


삼성카드, 'G마켓 삼성카드' 출시
G마켓·옥션 외에도 편의점 등 카드 사용 빈도가 높은 업종(3%), 백화점 등 생활 밀착형 업종(3%), 넷플릭스·유튜브 등 디지털 콘텐츠(20%) 분야 등에서 포인트를 적립할 수 있다.

쌓인 포인트는 G마켓·옥션과 일반 삼성카드 포인트 가맹점에서 사용할 수 있다.


삼성카드는 이 카드로 G마켓·옥션에서 100만원 이상 결제하면 24개월 무이자 할부를 제공하는 출시 기념 이벤트를 한다.


연회비는 국내전용, 해외겸용(비자카드) 모두 1만5000원이다.

삼성카드 관계자는 "G마켓·옥션, 다양한 생활 밀착형 업종에서 혜택을 주는 카드"라며 "앞으로도 G마켓과 협업해 고객 혜택을 늘려갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
