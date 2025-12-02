[포토] 여야, 내년도 예산안 전격 합의…"오후 본회의서 처리"

송언석(왼쪽) 국민의힘 원내대표와 김병기 더불어민주당 원내대표가 2일 서울 여의도 국회에서 2026년도 예산안 처리를 위한 합의문을 읽고 있다. 맨 오른쪽은 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>