본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원관광재단, '소방·응급처치·심폐소생술 교육' 실시

이종구기자

입력2025.12.02 09:19

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관광 현장 관련 안전 대응능력 강화
"강원특별자치도 방문 관광객 안전 최우선"

강원관광재단은 전 직원을 대상으로 '소방·응급처치·심폐소생술 교육'을 지난 11월 27일 진행했다고 2일 밝혔다.

강원관광재단이 전 직원을 대상으로 '소방·응급처치·심폐소생술 교육'을 지난 11월 27일 진행하고 있다. 강원관광재단 제공

강원관광재단이 전 직원을 대상으로 '소방·응급처치·심폐소생술 교육'을 지난 11월 27일 진행하고 있다. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘

재단은 강원관광재단 주최·주관 행사 및 사업 현장의 응급상황에 있어 임직원의 대응능력을 향상시킴으로써 안전한 강원관광을 선도하고자 매년 소방·응급처치·심폐소생술 교육을 실시하고 있다.


교육은 재단 대회의실에서 진행되었으며, 직원들은 다양한 사례를 바탕으로 △올바른 소화기 사용법 △상황별 응급처치 방안 △심폐소생술(CPR)방법 △자동제세동기(AED) 사용법 등을 이론으로 학습한 뒤, 마네킹과 자동제세동기(AED) 장비를 이용해 실습을 진행했다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "최근 재난·안전 분야에 대한 관심과 중요성이 더욱 커지고 있는 상황에서 재단 내부에서도 안전교육 강화 등 다양한 노력을 하고 있으며, 이번 교육을 통해 임직원의 안전의식과 대응능력이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 사업을 추진하는데 있어 강원특별자치도 방문하는 여행객의 안전을 최우선 과제로 두고 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은[부업의 함정]⑤ "한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

"제발 그러지 마세요" 스타벅스서 치킨에 소주 먹은 中 관광객들

한국 군복·경찰복 입은 중국인들…"기이한 코스프레 그만둬야"

"대통령에 충성심 매우 강해"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

美상무 "한국 車관세 15%, 11월1일자 소급 인하" 공식 확인

새로운 이슈 보기