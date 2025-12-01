[이미지 다이어리] 우리 아빠는 슈퍼맨

전지적 아이시점에서 보면 아빠는 슈퍼맨이다. 아이를 업고 반려견까지 안고 산 정상을 오른 아빠는 하늘을 나는 능력 못지않게 초인적 힘, 무한한 힘을 가진 슈퍼맨이 분명하다. (관악산)







