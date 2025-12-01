본문 바로가기
시장 시절 李 대통령에 '형님' 소리 듣던 김장훈…그러지 말라 한 이유는

방제일기자

입력2025.12.01 10:38

김장훈, 1963년생으로 李대통령 한 살 많아
"만나면 좌파로 몰리니 친해지지 말자고 해"
지금껏 누적 기부 금액만 200억원 이상

가수 김장훈이 이재명 대통령과의 과거 인연을 공개해 화제다. 지난달 28일 김장훈은 유튜브 채널 '매불쇼'에 출연해 이 대통령이 성남시장이던 시절에 만났었다며 "대통령이 저를 형님이라고 불렀는데 그러지 말라고 했다"고 밝혔다. 이날 김장훈은 진행자가 '이 대통령과 동갑 아닌가'라고 묻자 "63년생 63세(만62세), 토끼띠"라며 "대통령보다 한 살 많다"고 답했다. 이 대통령은 1964년생이다.

연예게 대표 기부 천사인 김장훈은 지금까지 200억원 이상을 기부했고, 올해 초에는 장애인 CEO 기업에 30억원 상당의 AI 로봇 100대를 기부하기도 했다. 김장훈 인스타그램

연예게 대표 기부 천사인 김장훈은 지금까지 200억원 이상을 기부했고, 올해 초에는 장애인 CEO 기업에 30억원 상당의 AI 로봇 100대를 기부하기도 했다. 김장훈 인스타그램

이 대통령을 성남시장 시절 인연에 대해 알린 김장훈은 "그때 '독도'를 불러서 친해질 뻔했다"며 "내가 뭐라고 그랬냐면 '시장님하고 나하고 다 기가 세서 만나면 둘 다 좌파로 몰릴 수 있다. 우린 친해지지 말자'고 했다"고 전했다. 그러면서 김장훈은 "대통령이 저를 형님이라 부르길래 찾아봤더니 64년생이더라"며 "형님이라고 하지 말라고 했다"고 덧붙였다.


진행자가 "대통령은 우리나라의 어른 같은 느낌이다. 대통령보다 나이가 많다는 게 쉽지 않다"며 놀라자, 김장훈은 "나도 진짜 놀랐다. 이때까지 내가 살 거라는 생각조차 못 했다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 김장훈은 "나이 먹는 게 너무 좋다"며 "2년 뒤엔 지하철을 무료로 타고, 국민연금도 60만원 나온다. 이번 생은 다 주고 갈 것"이라고 덧붙였다.

1991년 데뷔한 김장훈은 1990년대 후반 '나와 같다면', '사노라면' 등 히트곡으로 스타덤에 올랐고, 인장과도 같은 발차기로 전국 콘서트를 누비며 활약했다. 그는 '기부 천사'로 불리며 지금까지 200억원 이상을 기부했고, 올해 초에는 장애인 CEO 기업에 30억원 상당의 AI 로봇 100대를 기부하기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
