86세 전원주 "6살 연하와 교제 중…젊은 남자와 다니니 활력소 생겨"

유튜브 '클레먹타임'서 근황 공개

"남자친구와 노래방, 나이트클럽도 가"

86세 배우 전원주가 6살 연하의 남자친구와 교제 중이라고 밝혔다.

지난달 29일 유튜브 채널 '클레먹타임'에 올라온 영상 '짠순이 전원주가 5성급 호텔에 1000만원을 쓴 이유'에는 전원주가 근황을 전하는 모습이 담겼다.

남자친구가 있냐는 MC 이동준의 질문에 전원주는 "왜 없냐. 있지"라면서 "노인네보다 어린 남자를 만나니 확실히 활력소가 된다. 남자친구가 나보다 5~6살 어린 80대인데 건강하다"고 밝혔다.

전원주는 손잡으려고 산에도 간다고 했다. 그는 "나 좀 잡아달라 하고 꼭 잡고 내가 안 놓는다. 그 사람은 도로 손을 빼려고 애쓰는데 내가 꽉 잡고 끝까지 올라간다. 노래방도 가고 나이트클럽도 간다"고 했다.

관리도 하느냐는 질문에는 "흰머리는 조금 염색한다. 그래도 얼굴은 아직 그렇게 쭈글쭈글하진 않다"면서 "젊은 남자하고 다니니 활력소가 생겨서 얼굴도 젊어지는 것 같다"고 했다.

이어 "얼마 전 안동, 구미를 다녀왔다. 90살이 가까운데도 일을 불러주니 고맙다"며 "강의도 다니고, 노인들 있을 때 날 꼭 부른다. 젊은것들 있을 때는 안 부른다"라고 근황을 전했다. 그는 "'내 나이가 어때서'를 하니 전부 손뼉 친다. 그게 사는 기쁨"이라고 했다.

전원주는 1939년생으로 1963년 동아방송 1기 공채 성우로 데뷔했다. 드라마 '청춘의 덫', '야인시대', '불량가족', '왕가네 식구들' 등 다수 드라마에 출연했고, 현재 유튜브 채널 '전원주인공'을 통해 대중과 소통 중이다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



