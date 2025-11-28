본문 바로가기
부산연구원-경기연구원, 인구위기 대응 손잡았다… 정책협력 MOU

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.28 16:17

부산연구원 인구전략연구센터와 경기연구원 인구영향평가센터가 인구위기 극복과 지역사회 발전 전략 마련을 위해 협력체계를 구축한다.


두 기관은 28일 서울시립대학교에서 열린 '2025 한국인구학회 후기학술대회' 현장에서 정책 협력 업무협약을 체결했다.

이 협약은 '미래사회와 인구전망'을 주제로 한 학술대회 현장에서 진행돼 의미가 더해졌다. 두 기관은 인구 감소와 지역소멸 위험이 전국적 과제로 떠오른 상황에서 연구 역량과 정책 경험을 결집해 실효성 높은 인구 정책 모델을 공동 개발하는 데 힘을 모을 계획이다.


협약에는 △지자체 인구영향평가 사업 상호 지원 △연구 시너지 강화를 위한 인적·물적 자원 교류 △학술자료 공유 및 공동 세미나·포럼 개최 등이 포함됐다. 이를 통해 인구정책 연구 거버넌스를 확대하고, 지자체의 정책 추진 역량을 높이는 데 협력을 이어갈 방침이다.


이날 체결식에는 김세현 부산연구원 인구전략연구센터장과 유정균 경기연구원 인구영향평가센터장을 비롯한 두 기관 관계자들이 참석했다.

김세현 센터장은 "인구위기는 더 이상 특정 지역의 문제가 아니라 국가 전반의 구조적 도전"이라며 "두 기관이 축적한 연구 기반을 바탕으로 보다 실질적인 정책 대안을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

부산연구원 인구전략연구센터와 경기연구원 인구영향평가센터가 인구위기 극복과 지역사회 발전 전략 마련을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

부산연구원 인구전략연구센터와 경기연구원 인구영향평가센터가 인구위기 극복과 지역사회 발전 전략 마련을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
