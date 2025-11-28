아빠는 "가르침 부족",아이들은 "죄송해요"…아래층 할머니 찾아간 위층 가족

층간소음 갈등에 아이들과 직접 사과문 작성

재발 시 즉각 소통 약속…이후 추가 갈등 없어

층간 소음 갈등이 극심한 사회 문제로 떠오르는 가운데 자녀와 함께 반성문을 작성해 이웃과의 층간소음 갈등을 해결한 한 아버지의 사연이 온라인에서 주목받고 있다.

작성자 A씨는 지난 25일 한 온라인 커뮤니티에 글을 올려 자신이 겪은 층간 소음 사례를 공개했다. 자신을 자영업자라 소개한 그는 매장을 운영하며 주말에 집을 비우는 경우가 많았다고 설명했다. 그러던 중 지난해 3월3일 근무 중이던 A씨는 초등학교 5학년 딸과 1학년 아들로부터 "아랫집 할머니가 층간 소음 문제로 집에 찾아왔다"는 연락을 받았다.

A씨는 평소 아이들에게 소음을 줄이도록 지도하고 층간 소음 방지 슬리퍼도 착용하게 했지만 부모가 없는 시간대에 아이들이 소파 위에서 뛰는 등 부주의한 행동을 한 것으로 판단했다. 그는 "저희 부부가 있을 때는 안 그랬을지 몰라도 아이들만 있는 경우에는 직접 눈으로 본 게 아니니 분명 아이들의 잘못이 있을 거라고 생각했다"고 말했다.

A씨는 문제를 직접 체감시키는 것이 교육에 도움이 될 것이라고 보고 집으로 급히 돌아온 뒤 아이들이 지켜보는 가운데 반성문을 작성했다. 그는 "제가 잘못 가르쳤으니 제가 적는 것이 맞고 아이들에게도 본인들이 잘못하여 아빠가 반성문을 적는다는 걸 직접 보여줬다"며 아이들에게도 스스로 사과 문구를 적게 했다고 설명했다.

반성문 들고 직접 찾아가 사과…이후 추가 분쟁 없어

이후 A씨는 준비한 음식과 반성문을 들고 아이들과 함께 아래층을 방문했다. 편지에는 "아이들의 연락을 받고 급히 집에 와보니 댁에 계시지 않아 글로써 죄송한 마음을 올린다. 부부가 공휴일 없이 일하다 보니 아이들 관리에 소홀했다"며 "최대한 주의를 주고 가르쳤지만 가르침이 부족했다. 추후 이런 일이 발생하면 바로 연락을 달라"는 내용과 명함을 동봉했다. 편지 말미에는 두 자녀가 직접 "죄송합니다. 조용히 하겠습니다"라고 적어 사과의 뜻을 전했다.

A씨는 이 사건 이후 약 2년 동안 추가 갈등 없이 지내고 있다고 밝혔다. 그는 "아이들도 많이 조심하게 됐고 아랫집 할머니도 '아이들 너무 야단치지 말라'며 격려해주셨다"고 전했다.

해당 사연이 전해지자 누리꾼들은 "책임지는 태도가 인상적이다" "가정 교육이 중요하다는 걸 다시 느꼈다" "이런 방법이면 층간 소음 문제도 충분히 해결될 수 있다" "현명하고 멋진 부모님" 등 공감과 응원의 반응을 보였다.





