與 "국힘, 민생 포기"vs野 "민주, 법안 밀어붙여"…본회의 앞두고 날 선 발언

與 "비쟁점 법안 상정해야…필버 남용 멈춰야"

野 "추경호 체포동의안·인사 건만 상정 요청"

더불어민주당과 국민의힘이 본회의 안건을 두고 서로를 향해 날 선 발언들을 쏟아냈다. 더불어민주당은 비쟁점 법안까지 필리버스터에 나서겠다는 국민의힘을 향해 '민생 포기 정당'이라고 비난했고, 국민의힘은 여당이 절대다수를 이용해 일방적으로 법안을 밀어붙이고 있다고 지적했다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 27일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2025.11.27 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

27일 여의도 국회 본청 국회의장실에서 열린 여야 원내대표 회동에서 김병기 원내대표는 "국민의힘은 스스로 민생을 포기한 정당이라는 것을 잊지 말라"며 "(본회의) 안건은 여야가 공감해 온 비쟁점 민생법안이자 국민과 경제계가 오랫동안 기다린 법안이기도 하다. 이런 법안까지 정치적 공세의 수단으로 삼는다면 국민에 대한 예의가 아니다"고 밝혔다. 이어 "국민의힘의 협조를 다시 한 번 강력하게 촉구한다"고 덧붙였다. 이날 회동에는 우원식 국회의장, 민주당 김 원내대표·문진석 원내수석운영부대표, 국민의힘 송언석 원내대표·유상범 원내수석운영부대표가 참석했다.

김 원내대표는 "진정성도, 상의도 없는 필리버스터(무제한 토론) 남용은 멈춰야 한다"며 "필리버스터를 신청한 당의 소속 의원들은 보이지도 않고 국회의장님과 민주당 부의장만 있는 필리버스터는 정상이 아닐 것"이라고 했다. 김 원내대표는 전날 국회 운영위원회 소위원회를 통과한 필리버스터 제한법(국회법 개정안)을 정기국회 내에 통과시키겠다는 의지를 전했다.

국민의힘 원내지도부를 앞에 두고 장동혁 국민의힘 당 대표에 대한 비판의 목소리도 높였다. 김 원내대표는 "장동혁 대표는 극우 장외 집회와 국회 태업, 파업 선동에 몰두하고 있다"며 "정당의 최고 책임자가 민생보다 정쟁을 앞세운다면 그 정당은 이미 국민을 떠난 것이고, 정상적 행위로 볼 수 없다"고 했다. 또 "장 대표의 행보에 대해 국민의힘은 스스로 국회를 외면하고 있음을 직시하길 바란다"고 했다

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.11.27 김현민 기자 원본보기 아이콘

송 원내대표는 회동 시작 전부터 단체 사진 촬영을 거부하며 불편한 기색을 드러냈다. 우 의장과 민주당 원내지도부가 사진 촬영을 위해 서서 대기하는 상황에서 송 원내대표는 자리에 앉아 일어나지 않았다. 우 의장이 손을 끌어 일으키자 송 원내대표는 "되는 것도 없는데 무슨 사진만 찍냐"고 항의하자 우 의장은 "국민을 위해서 그래도"라고 받아쳤다. 송 원내대표는 결국 마지못해 사진 촬영을 마쳤다.

김 원내대표가 우 의장에게 이날 오후 열릴 본회의에 비쟁점 민생법안 상정할 것을 요구했지만 송 원내대표는 국가권익 위·인권위 인사 안건과 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포 동의 요구서(체포동의안)만 안건에 올려야 한다고 주장했다. 송 원내대표는 "상임위원회에서 추가 논의가 필요한 법안들까지 여당의 뜻대로 본회의에서 처리하는 것은 숙의의 정당인 국회 정신에 맞지 않는다"고 했다. 국민의힘은 예산 처리 시한인 12월 2일에 맞춰 당일 본회의에서 민생법안과 예산을 일괄 처리해야 한다고도 했다.

송 원내대표는 "22대 개원 이후 여야가 합의해서 의사 일정을 만들고 본회의를 처리한 사례를 만들지 못한 것은 국회 역사에서 매우 이례적이고 불행한 일"이라며 "전반기 의장님이신 우 의장님의 임기가 얼마 남지 않았는데 적어도 임기 중 한 번은 여야가 합의한 일정대로 본회의를 열었다는 기록을 남기는 것이 좋지 않겠느냐"고 했다.

그러면서 송 원내대표는 "작금의 국회 상황에서 압도적 다수의 힘으로 일방적으로 법안을 밀어붙이는 여당에 간곡히 호소한다"며 자사주 소각 의무화 원칙을 담은 상법 개정안과 사법개혁 법안들의 추진을 중단할 것을 요청했다. 그는 "지금 더 센 상법과 노란봉투법(노동조합법 2·3조)만 하더라도 경제, 산업계에 심각한 문제점을 일으키고 있다"며 "또 법치주의와 의회 민주주의, 자유민주적 기본질서를 침해할 소지가 큰 사법 개악법도 추진하고 있다"고 민주당을 비판했다.

이 외에도 송 원내대표는 우 의장이 국회 본회의에 불참한 김윤덕 국토부장관과 국정감사에서 김은혜 국민의힘 의원의 질의에 격분한 김용범 정책실장의 사과를 받아줄 것을 촉구했다. 송 원내대표는 "국회를 무시하는 것은 국민을 무시하는 것"이라며 "국회의장님꼐서는 국회 수장으로서 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 요구하고 그들의 사과를 받아내길 부탁드린다"고 했다.

한편 우 의장은 여야 원내대표들을 향해 개헌특위, 정치개혁특위(정개특위), 윤리특위 논의를 본격적으로 진행할 것을 요청했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



