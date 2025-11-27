본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

새마을금고 검사종합시스템 재구축에 100억원 투입

부애리기자

입력2025.11.27 10:57

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
새마을금고 검사종합시스템 재구축에 100억원 투입
AD
원본보기 아이콘


새마을금고중앙회가 금고의 부당대출 재발 방지를 위해 검사종합시스템 고도화에 본격적으로 착수했다.


27일 새마을금고중앙회에 따르면 LG CNS와 손잡고 지난 17일부터 검사종합시스템 재구축 프로젝트에 돌입했다. 약 100억원을 투입해 내년 2월까지 이 프로젝트를 마칠 계획이다.

중앙회는 ▲빅데이터 기반 검사체계 및 내부통제 고도화 ▲선제적 위험 관리를 위한 금고 단위 모니터링 체계 구축 ▲업무수행 최적 지원을 위한 시스템 인프라 고도화 등을 목표로 세웠다.


이번 고도화 작업은 금융사고 전 이상징후를 금고별로 사전 탐지하는 모니터링 체계를 더욱 강화하는 것이 목표다. 빅데이터 기반의 위험평가 모델을 만들고, 각 금고가 이를 활용해 위험평가 체계를 구축하도록 하겠다는 것이다. 또한 검사업무 전반을 디지털화해 업무 생산성을 획기적으로 높일 예정이다.


중앙회는 2019년 전국 새마을금고 검사·감독을 전담하는 독립 기구인 금고감독위원회를 출범시켰다. 초창기 117명이던 검사원은 올해 기준 217명으로 86% 증가했지만, 전국 3223개 점포를 2년 단위로 검사하는 과정에서 인력부족을 겪어왔다.

중앙회 측은 이번 검사종합시스템 재구축을 통해 비효율적인 업무를 자동화하면 인력 부족 문제를 상당 부분 해결하고, 금고 검사·감독 업무 및 금융사고 예방 성과가 눈에 띄게 개선될 수 있을 것으로 내다봤다.


새마을금고 관계자는 "고도화된 IT기술을 기반으로 내부통제를 강화해 회원들이 신뢰할 수 있는 지역 밀착형 상호금융기관으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기