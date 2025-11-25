[누리호 4차 발사]4호기, 발사대로 이송 시작…기립·엄빌리칼 연결 본격화

27일 새벽 발사 앞두고 핵심 점검 절차 진행…기상 변수에 따라 일정 변동 가능

한국형발사체 누리호 4호기가 25일 오전 전남 고흥 나로우주센터에서 발사대로 이동하며 본격적인 발사 준비에 들어갔다. 우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 오전 9시부터 누리호 이송을 개시했다고 밝혔다.

당초 계획된 발사대 이송 시각은 오전 7시 40분이었으나, 오전 8시 무렵 비 예보가 제기되면서 발사준비위원회는 기상 정보를 다시 점검한 뒤 이송을 약 1시간 20분 지연했다. 이후 오전 8시 30분 회의를 통해 오전 9시 이송을 최종 확정했다.

지난 9월 16일 전남 고흥군 나로우주센터에서 누리호가 4차 발사를 앞두고 최종 시험을 위해 발사대로 옮겨지고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

누리호는 무인 특수이동차량(트랜스포터)에 실려 종합조립동에서 제2발사대까지 약 1시간 10분 동안 천천히 이동한다. 발사대 도착 후에는 기립 준비 절차를 거쳐 수직으로 세우는 작업이 이어질 예정이다.

오후에는 누리호에 전원 공급과 추진제(연료·산화제) 주입을 위한 엄빌리칼(Umbilical) 연결, 각종 기밀 점검 등 핵심 준비 과정이 진행된다. 항우연은 "이송·기립·엄빌리칼 연결 과정에서 이상이 없을 경우, 발사대 설치 작업은 오늘 늦은 시각까지 이어질 계획"이라며 "기상 상황에 따라 일정은 일부 조정될 수 있다"고 밝혔다.

만약 당일 모든 작업이 마무리되지 못할 경우, 내일 오전 추가 작업을 진행해 발사 운용 일정에는 차질이 없도록 할 방침이다. 27일 새벽 발사가 예정된 만큼 일정 여유는 확보된 상태다.

우주청은 26일 오후 '누리호 발사관리위원회'를 열어 추진제 충전 여부를 최종 승인한다. 아울러 기술적 준비 상태, 발사 윈도우(launch window), 기상 조건, 우주물체 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 최종 발사 시각을 결정할 예정이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>