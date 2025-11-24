“중견기업 스케일업, 지속가능한 성장사다리 강화 핵심”

제5차 중견기업 혁신성장 정책 포럼 개최

인공지능(AI) 혁명에 따른 급격한 산업 대전환에 효과적으로 대응, 지속가능한 산업 경쟁력을 확보하기 위해서는 중견기업의 스케일업에 기반한 성장사다리 강화가 필수라는 의견이 나왔다.

최진식 한국중견기업연합회 회장은 24일 국회의원회관에서 진행된 '제5차 중견기업 혁신성장 정책 포럼'에서 이같이 밝혔다. 중견련은 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장실, 한국중견기업학회와 공동으로 이날 포럼을 개최했다.

최진식 한국중견기업연합회 회장이 환영사를 하고 있다.

최 회장은 "중견기업의 스케일업은 세계 시장에서 경쟁하는 글로벌 전문기업의 규모를 확대하고, 중소기업의 적극적인 성장을 촉진함으로써 기업 생태계의 체질을 강화할 최고의 전략"이라고 했다. 이어 최 회장은 "스케일업의 핵심인 금융을 최우선으로, R&D, 노동, 환경 등 제반 분야의 규제 완화와 지원 확대를 통해 우리 경제의 '허리'이자 산업의 저변을 구성하는 중견기업의 스케일업을 견인함으로써, 모든 기업군의 동시적 성장에 기반한 종합적인 산업 경쟁력 강화를 도모할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장은 개회사를 통해 "글로벌 경쟁 심화, 무역 규제 확대 등 대내외 환경이 날로 복잡해지는 만큼, 중견기업이 흔들리지 않도록 국회가 보다 견실한 안전 기반이 돼야 한다"라면서, "국회 산업통상중소벤처기업위원회 차원에서도 중견기업의 스케일업을 위한 성장 단계별 지원 전략을 구축하고 금융·통상 등 전 분야에서 실효성 있는 대책을 마련하는 데 최선을 다하겠다"라고 했다.

주제 발표를 진행한 김영주 부산대학교 교수, 권용수 건국대학교 교수를 비롯한 참석자들도 중견기업의 원활한 스케일업을 위해서는 전향적인 금융 지원 확대를 포함한 안정적인 성장 지원 체계를 시급히 구축해야 한다고 입을 모았다.

최 회장은 "AI 혁명의 무서운 속도를 감안할 때, 성장 패러다임 혁신의 타이밍을 놓치면 국가 산업과 경제가 회복할 수 없는 상황에 직면할 수 있다"라면서, "정책금융을 포함한 금융 인프라 전반의 실효성을 강화하고, 경직적인 법·제도 체계를 빠르게 개선함으로써 중견기업의 스케일업을 확대하는 데 국회와 정부, 산업계가 힘을 모아야 할 것"이라고 덧붙였다.





