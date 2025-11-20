민주당 ‘대의원·권리당원 1인1표’ 개정안…당원 86% 압도적 지지

권리당원 27만명 참여, 투표율 16.81%

1인1표제·비례대표 선출 방식 변경안 가결

다음 주 당무위·중앙위 의결 거쳐 확정

더불어민주당이 권리당원 권한 확대를 위한 당헌·당규 개정안에 대해 당원 의견수렴 투표를 실시한 결과, 3개 주요 안건 모두 압도적 찬성을 얻었다. 투표율은 10%대 중후반대였다.

19~20일 이틀간 진행된 투표에는 권리당원 164만5061명 중 27만6589명이 참여해 16.81%의 투표율을 기록했다.

안건별 투표 결과를 살펴보면, 당대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원 표의 가치를 20대 1에서 1대 1로 동등하게 변경하는 '1인 1표제' 도입안이 찬성 86.81%(24만116명), 반대 13.19%(3만6473명)로 조사됐다.

제9회 전국동시지방선거 광역·기초의원 비례대표 후보자 선출 방식을 기존 각급 상무위원 투표에서 권리당원 100% 투표로 변경하는 안건은 찬성 88.50%(24만4786명), 반대 11.50%(3만1803명)를 기록했다.

전국동시지방선거에서 후보자가 4명 이상일 경우 예비경선을 실시할 수 있도록 하고, 그 방식을 권리당원 100% 투표로 하는 안건도 찬성 89.57%(24만7754명), 반대 10.43%(2만8835명)로 집계됐다.

이번 투표는 의견 수렴용 조사다.

박수현 민주당 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "이틀간의 여정에 예상보다 많은 권리당원들께서 함께했다"며 "당 지도부는 이번 의견 수렴 결과를 가장 무겁게 받들겠다"고 밝혔다. 이어 "최고위원회와 당무위원회, 중앙위원회의 의결 과정에서 당원 여러분의 뜻을 온전히 반영하겠다"며 "민주당은 당원 여러분과 함께 진정한 '당원 주권 시대'를 열어나가겠다"고 했다.

정청래 민주당 대표의 '당원 주권 시대' 공약을 구체화한 이번 개정안은 당무위원회와 중앙위원회 의결을 거쳐 다음 주 중 최종 확정될 전망이다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>