연 소득 9000만원인데 125억 집 전액 예금으로 매수…국세청 통보

정부, 외국인 주택 이상거래 기획조사로 210건 적발

정부가 외국인의 국내 주택거래 현황을 살펴본 결과 법령 등을 어긴 사례가 다수 적발됐다. 주택 외 다른 부동산 거래내역도 조사하는 한편 위법 행위에 대해선 제재 수위를 높이는 방안도 검토하기로 했다.

국무조정실 부동산 감독 추진단은 17일 제2차 부동산 불법행위 대응 협의회를 열고 국토교통부가 적발한 외국인 주택거래 사례를 살펴봤다. 국토부 조사에 따르면 지난해 6월부터 올해 5월까지 1년간 외국인 주택거래 가운데 이상거래는 438건으로 파악됐다. 이 중 210건을 위법 의심 행위가 있다고 보고 관계부처에 알리기로 했다. 이상거래 두 건 가운데 한 건이 규정을 어긴 것으로 추정된다는 얘기다. 행위로는 290건에 달한다.

한 외국인은 서울에 있는 아파트 4채를 사들이면서 매매대금 17억3500만원 가운데 5억7000만원을 현금으로 댔다. 외화 반입신고를 하지 않거나 같은 국적 지인에게 환치기 수법(외국환 은행을 거치지 않고 자금을 불법반입)으로 들여온 것으로 의심되는 사례다. 연간 9000만원 정도 버는 30대 외국인은 서울 단독주택을 125억원에 매수했다. 전액을 본인의 금융기관 예금액으로 조달했는데 해외에서 벌어들인 소득을 제3국 은행으로 송금하고 이를 다시 우리나라 은행으로 입금해 자금을 마련했다. 해외 소득을 소명하지 않아 국세청으로 통보하기로 했다.

방문취업(H2) 비자로 들어와 임대활동을 할 수 없는데도 인천의 아파트를 다른 외국인에게 매수해 월세 수입을 얻은 외국인도 적발됐다. 서울 아파트를 68억원에 매수하면서 본인이 주주로 있는 회사에서 46억원을 차입해 활용한 외국인도 있었다. 단기간 내 아파트 7채를 사고팔면서 시세차익을 거둔 외국인도 있었는데, 이 과정에서 중개업자가 매수금을 대납하거나 매도금을 받는 등 명의신탁 의심 사례도 이번에 적발됐다.

정부는 이러한 위법 의심거래에 대해 위반 사안에 따라 법무부나 국세청, 관세청, 경찰청, 관할 지자체 등 관계기관에 알려 세무조사나 수사, 검찰송치 등 후속 조치를 진행키로 했다. 이와 함께 외국인 위법 부동산 거래를 근절키 위해 제재·처벌 수위를 높이는 방안도 검토해 다음 회의에서 논의하기로 했다. 김용수 부동산 감독추진단장(국무2차장)은 "외국인의 위법 거래행위는 국내 주택시장 질서를 교란하고 시장 불안으로 인한 국민의 심각한 고통을 야기할 수 있는 만큼 법무부, 국세청, 관세청, 경찰청 등 각 기관에서는 최대한 엄중히 조치할 것"이라고 말했다.

이번 조사에서 적발한 위법의심행위를 매수인 국적별로 보면 중국인이 125건으로 가장 많았다. 미국인이 78건, 호주 21건, 캐나다 14건으로 뒤를 이었다. 전체 거래량 대비 위법의심거래 비율은 미국인이 3.7%, 중국인이 1.4% 수준이었다. 지역별로는 서울이 88건, 경기 61건, 충남 48건, 인천 32건으로 파악됐다. 김규철 국토부 주택토지실장은 "현재 추진 중인 수도권 주택 이상거래 기획조사, 외국인 비주택·토지 이상거래 기획조사 등에 대해서도 연말까지 차질 없이 진행해 부동산 시장의 거래질서 확립을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.





