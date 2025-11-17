"기업은행 지원 '큐리오시스' 증시안착…스타트업 성장 돕는다"

"데스밸리·스케일업 지원상품

'IBK벤처대출' 상장에 한 몫"

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 20,450 전일대비 200 등락률 -0.97% 거래량 483,375 전일가 20,650 2025.11.17 11:30 기준 관련기사 IBK기업은행, 노동부와 중기 퇴직연금 재정검증 가이드북 발간김성태 기업은행장, 부산서 중소기업 현장 간담회 개최은행별 배드뱅크 출연금 조만간 확정…총 3600억원 전 종목 시세 보기 close 은 스타트업 데스밸리(죽음의 계곡) 지원상품 IBK벤처대출 지원을 통해 바이오 장비기업 큐리오시스 큐리오시스 494120 | 코스닥 증권정보 현재가 52,200 전일대비 9,400 등락률 -15.26% 거래량 1,636,569 전일가 61,600 2025.11.17 11:30 기준 관련기사 투자 기회 놓치지 말자…4배 자금, 연 4%대 금리로 당일 확보[특징주]큐리오시스, 상장 첫날 '上' 직행…공모가 4배↑ 전 종목 시세 보기 close 코스닥 상장을 도왔다고 17일 밝혔다.

큐리오시스는 지난 13일 상장 첫날 장 초반 '따따블(공모가 대비 4배 상승)'을 달성하는 등 투자자 관심을 받는 유망 기업이다. 신약 개발과 세포치료제 생산에 필요한 실험실 자동화(랩 오토메이션) 솔루션을 공급하는 회사다.

기업은행이 2023년 1월 출시한 벤처대출은 투·융자 복합 상품이다.

벤처투자기관으로부터 투자받은 스타트업에 저리 대출 지원을 해준다. 은행은 신주인수권부사채(BW) 신주인수권(워런트)을 활용해 향후 기업가치 상승 시 이익을 공유하도록 한다.

기업은행은 벤처대출을 통해 출시 후 지금까지 209개사에 2600억원을 지원했다.

기업은행은 금융권 최초로 미국 실리콘밸리식 벤처대출을 도입했다. 우수한 기술력을 갖추고도 재무성과, 담보만으로 금융권으로부터 자금을 제대로 조달받지 못하는 유망 벤처기업 데스밸리 극복과 성장을 지원하는 게 목적이다.

큐리오시스도 운영 자금 조달이 절실했다. 2023년 기업은행 벤처대출을 처음 받을 때 글로벌 시장 진출, 양산 체계 확립 등을 추진 중이었기 때문이다.

기업은행은 큐리오시스 상장은 벤처대출의 대표 성공 사례이며 앞으로도 큐리오시스 같은 기업 성장을 적극 돕는다는 방침이다.

기업은행 관계자는 "기업은행이 벤처대출로 자금을 적기 공급해 큐리오시스의 스케일업에 실질적 역할을 했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 자금난을 겪는 혁신 벤처기업 위기 극복과 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.





