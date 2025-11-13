본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]큐리오시스, 상장 첫날 '上' 직행…공모가 4배↑

권현지기자

입력2025.11.13 10:24

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

큐리오시스 가 코스닥 상장 첫날 개장과 동시에 상한가로 직행했다.


13일 오전 10시 10분 기준 큐리오시스 주가는 일일 최대 상승 폭인 300.0% 뛴 8만8000원을 나타내고 있다. 이는 공모가(2만2000원) 대비 4배 높은 수준이다.

큐리오시스는 실험실 자동화 장비 전문기업이다. 실험실 자동화 시스템에 필요한 핵심 원천기술을 내재화한 '큐리오시스템' 플랫폼을 기반으로 자동화 세포 이미징 시스템 셀로거, 셀퓨리 등의 제품을 출시했다. 합성생물학, 디지털병리, 세포분리, 라이브셀 이미징과 세포치료제 관련 자동화 분야 등 규모 있고 성장성이 큰 시장에 즉시 공급할 수 있는 제품 포트폴리오를 확보하고 있다.


큐리오시스는 지난 4~5일 기관 및 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약 결과 청약 경쟁률 2203.97대 1을 기록했다. 청약 증거금도 약 7조 2700억원이 모였다. 앞서 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서는 공모가를 희망 밴드(1만8000~2만2000원) 상단인 2만2000원으로 결정한 바 있다.

[특징주]큐리오시스, 상장 첫날 '上' 직행…공모가 4배↑
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기