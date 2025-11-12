한국가스공사, 대구 서구청에 장학금 3000만원 기탁…저소득층 청년 60명에 50만원씩 전달

한국가스공사(사장 최연혜)와 대구사회복지협의회(회장 김석표)는, 지난 6일 대구 서구청(구청장 류한국)을 방문해 장학금 3000만원을 기탁했다.

기탁식에는 성웅경 서구 부구청장과 한국가스공사 안준영 상생협력처장, 대구사회복지협의회 문상유 과장, 장학금 수여 학생 2명이 참석했으며, 장학 증서 전달 등 행사가 진행됐다.

한국가스공사 안준영 상생협력처장(오른쪽)이 장학금 3000만원을 전달한 뒤 성웅경 대구 서구 부구청장과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 후원은 한국가스공사의 사회공헌활동 일환으로 성사됐으며, 대구사회복지협의회에서 '희망온(溫) 서구 주니어 장학금 지원사업'을 기획하고, 서구청이 대상자 모집, 기탁식 진행 등을 지원해 사업이 성공적으로 추진됐다.

안준영 상생협력처장은 "한국가스공사는 저소득층 도시가스 요금 할인, 열효율 개선 사업 등 지역사회와 상생하기 위해 노력해왔다"라며 "국가 경제와 국민에 기여하는 공기업으로 지역사회와 소외된 이웃에 꿈과 희망을 전달하는 소명을 다할 것"이라고 밝혔다.

류한국 서구청장은 "서구지역 청소년들에게 연말을 맞아 따뜻한 선물을 나눠주신 한국가스공사와 대구광역시사회복지협의회에 깊은 감사를 드린다"라며 "이번 지원이 청소년들에게 큰 위로와 힘이 될 것."이라며 감사의 마음을 전했다.

한편, 기탁된 장학금은 서구지역 동 행정복지센터에서 추천한 저소득 청소년 60가구에 50만원씩 전달됐다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>