압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국

中서 12만명 속여 챙긴 돈, 英서 세탁

피해자 12만8000명, 압수된 비트코인 9조

중국에서 12만명을 상대로 폰지(다단계) 사기를 벌여 거액을 빼돌린 여성이 영국에서 자금세탁 혐의로 징역 11년 8개월을 선고받았다. 압수된 비트코인만 약 9조원 규모로 단일 사건으로는 영국 사상 최대 규모의 암호화폐 범죄로 기록됐다.

폰지사기로 징역 11년 8개월을 선고받은 첸즈민.

11일(현지시간) BBC와 로이터통신에 따르면 런던 서더크 형사법원은 '야디 장(Yadi Zhang)'이라는 가명으로 알려진 중국인 첸즈민(47)에게 징역 11년 8개월을 선고했다. 첸은 불법 자금 소지 및 세탁 혐의를 모두 인정했다.

영국 당국이 압수한 비트코인은 약 6만1000개로 시가로 50억 파운드(약 9조4000억원)에 달한다. BBC는 "단일 사건으로 압수된 암호화폐 중 영국 역사상 최대 규모"라고 전했다.

첸은 2014년부터 2017년까지 중국에서 약 12만8000명으로부터 투자금을 모집한 뒤 이를 비트코인으로 바꿔 빼돌린 혐의를 받았다. 이후 당국의 수사를 피하려 동남아를 거쳐 2017년 위조 서류로 영국에 입국했고 런던에서 비트코인을 현금화해 월 1만7000파운드(약 3270만원)의 고급 주택을 임차하며 명품 쇼핑과 여행을 즐겼다.

그의 비서로 일했던 공범 원젠은 지난해 먼저 징역형을 선고받았다. 그는 "첸은 하루 대부분을 침대에서 게임을 하거나 온라인 쇼핑을 하며 지냈다"고 증언했다.

원젠은 2018년 첸의 지시로 런던에서 1250만 파운드(약 240억원)짜리 저택을 매입하려다 자금 출처를 제대로 소명하지 못해 당국의 의심을 샀고 결국 경찰 수사로 이어졌다.

첸의 형사 재판은 이번에 마무리됐지만 영국 정부가 압수한 비트코인을 어떻게 처리할지와 피해자 보상 문제를 두고 법적 분쟁이 이어질 전망이라고 로이터통신은 전했다.





박은서 인턴기자



