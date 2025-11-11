권력의 기원 탐색하는 블랙코미디 '맥베스 리포트 2025'

오는 27~30일 연희예술극장에서

극단 바바서커스는 '맥베스 리포트 2025'를 오는 27~30일 서울 서대문구 연희예술극장에서 공연한다고 밝혔다.

'맥베스 리포트 2025'는 권력의 기원을 해부하는 블랙코미디 실험극이다. 셰익스피어의 고전 '맥베스'를 토대로 인간 사회의 권력 구조를 침팬지 집단의 정치 본능에 비추어 탐색한다. 한때 영웅이었던 자가 '국가의 리더'에 등극하나 이후 '폭군'으로, 그리고 다시 짐승으로 변하는 모습을 보여준다. 배우들은 인간과 침팬지의 경계를 넘나들며 현대 정치의 얼굴을 적나라하게 드러낸다.

극단 측은 '누가 권력을 쥐는가'가 아니라, '우리가 왜 그것을 욕망하는가'를 묻는 공연이라며 권력의 진화 실험에 관객을 직접 참여시키는 형식으로 전개된다고 설명했다.

이은진 연출이 재창작과 연출을 맡고, 심재욱 연출이 공동연출로 참여한다. 배우 최주현, 김보나, 김어진, 임휘진, 박성민, 심안나, 신유승, 김하람, 이상훈, 백승연, 장환석, 현윤섭, 최우종, 권혁진이 출연한다.

공연에 대한 자세한 내용은 극단 바바서커스 인스타그램에서 확인할 수 있다.

이 공연은 서울시가 매주 금요일을 '야간 공연 관람의 날'로 지정해 시민들이 우수 공연을 1만원에 즐길 수 있도록 지원하는 '야간공연관람권'에 선정됐다. 이에 따라 28일 공연은 대학로티켓 사이트를 통해 1만원에 관람할 수 있다. 그 외 공연 입장권은 NOL티켓에서 예매할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



