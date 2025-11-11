글래스돔, 삼성SDI와 ‘전 제품 탄소발자국 솔루션’ 구축 계약

글로벌 배터리 공급망 규제 대응

탄소배출 데이터 관리 솔루션 기업 글래스돔은 삼성SDI와 '제품탄소발자국(PCF) 솔루션' 구축계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협력은 EU 배터리규제와 글로벌 완성차 제조사의 강화된 공급망 탄소 데이터 요구에 선제적으로 대응하기 위한 프로젝트로, 삼성SDI 전 제품의 탄소 데이터 산정 및 관리 체계 구축을 목표로 한다.

글래스돔은 이번 프로젝트를 통해 삼성SDI의 제조 전 과정에 걸쳐 발생하는탄소 데이터를 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 디지털플랫폼으로 통합 수집·분석하고, 이를 ISO 14067 국제표준에 따라 자동으로 산정 및 보고할 수 있는 체계를 마련한다.

글래스돔 PCF 솔루션은 공정 단계별 실데이터를 통합 수집해 자동으로 제품 단위의 탄소배출량을 계산하며 EU 배터리 규제 및 제3자 검증, 고객사 보고 요구 등에 신속히 대응할 수 있도록 지원한다.

이 솔루션은 유럽 산업데이터 표준인 카테나엑스(Catena-X) 공식 인증과 EU-ETS 검증기관인 로이드인증원(LRQA) 검증을 모두 획득해, 글로벌 규제에 부합하는 데이터 신뢰성과 상호운용성을 인정받았다.

함진기 글래스돔 대표는 "글로벌배터리 산업이 직면한 탄소 규제와 공급망 투명성 요구에 대응해야 하는 중요한 전환점"이라며 "글래스돔은 국제표준과 유럽 산업데이터 규격에 부합하는 솔루션을 바탕으로, 삼성SDI가 글로벌 완성차 및 에너지 고객사의 요구를 충족하고 지속가능 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





