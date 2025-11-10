강원도, CES 2026 혁신상 3개 기업 수상…“내년 역대 최대 강원통합관 운영”

4500여 개 참가 기업 중 300여 개 기업 선정

2025 강원관 운영 전년 대비 상담실적 57% 확대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 ICT 박람회인 CES 2026에서 도내 혁신기업 3개 사가 CES 혁신상을 수상했다고 10일 밝혔다.

CES 혁신상은 매년 개막에 앞서 전 세계 4500여 개 기업이 출품하는 제품 중 가장 혁신적인 제품과 신기술의 기술성, 심미성, 혁신성을 종합 평가해 약 7% 내외만 선정되는 권위있는 상이다.

도는 2025년부터 강원단독관을 운영한 이후 2년 만에 14개 도내 기업이 신청해 춘천 스마트 이앤씨, 원주 에프디테크, 강릉 솔룸신소재 3개 사가 선정, 수상률 21%를 기록하며 첫 3개 사 동시 수상이라는 의미있는 성과를 거뒀다.

이번 수상은 도와 시군, 혁신기관의 긴밀한 협력과 체계적 지원체계가 만들어낸 결실로 평가된다.

도는 혁신상 신청부터 출품까지 전 과정에서 영문 신청서 첨삭, 수상 노하우 컨설팅, 1:1 맞춤형 교육 등 실질적인 지원을 제공해 기업의 글로벌 경쟁력을 도왔다.

수상 기업들은 혁신상 트로피와 CES 혁신상 로고 사용 권한, 혁신상 쇼케이스 제품 전시, CES 웹사이트 등재 등의 혜택을 받으며, 향후 브랜드 가치 상승, 제품 신뢰도 제고, 해외 시장 진출 확대가 기대된다.

CES 2026 통합강원관은 도내 3개 시군(춘천, 원주, 강릉), 2개 대학(강원대, 가톨릭관동대), 2개 혁신기관(강원테크노파크, 원주의료기기산업진흥원) 등 총 8개 기관이 협업하여 역대 최대 규모로 운영될 계획이다.

김진태 도지사는 CES 2024 참가 후 강원도가 직접 나서서 도내 혁신기업들의 글로벌 진출을 체계적으로 지원하겠다는 의지를 밝히며, 2025년부터 강원 단독관을 최초 운영했다.

또, 2026년에는 기존 강원관과 강원TP관으로 나뉘어 운영되던 부스를 통합강원관으로 일원화해 강원의 혁신 역량을 하나로 모아 홍보할 계획으로, 산업국장이 현지 특사로 파견돼 전방위적인 홍보와 지원에 나선다.

한편, 도는 CES 2025 강원관 운영을 통해 전년 대비 상담 건수 41%(375→527건), 상담 실적 57%(1,742→2,734만 달러), 계약추진액 43%(229→522만 달러) 증가 등 가시적인 성과를 거둔 바 있다.

김진태 지사는 "세계 최대 가전 박람회인 CES에서 도내 기업 3곳이 수상하게 되었다"며 "참여기업 4500여 개 중에서 300여 개 기업, 7% 정도만 받을 수 있는 것"이라고 강조했다.

이어 "내년에는 강원통합관으로 강원 기업을 모두 한자리에 모아 전시관을 운영할 계획이며, 이를 위해 산업국장을 특사로 파견할 예정"이라고 밝혔다.





