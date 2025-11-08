"실험하려고 샀는데 '1000배 폭등' 대박났어요" 스페인 연구소, 비트코인 매각

2012년 블록체인 연구용으로 97개 매입

1만달러 투입해 1000배 이상 수익 올려

"순수 실험 목적" 강조…'양자 기술' 재투자

13년 전 스페인의 한 연구소가 연구용으로 매입했던 비트코인의 가치가 1000배 가까이 불어나자 이를 매각하기로 했다.

6일(현지시간) 비인크립토는 스페인령 테네리페섬에 위치한 기술 및 신재생에너지 연구소(ITER)가 연구 목적으로 보유하고 있던 비트코인 97개에 대한 매각 절차를 최종 마무리하고 있다고 전했다. 2012년 1만 달러(당시 약 1300만원)에 매입했던 비트코인의 가치가 현재 1000만 달러(약 146억원) 이상으로 불어나 연구소는 예상치 못한 '횡재'를 맞게 됐다.

이 비트코인은 투자 목적이 아닌 블록체인 기술 연구용으로 구매했던 것이나, 세월이 흐르면서 비트코인의 가치가 폭등하자 이사회 관계자들이 이 자산을 현금으로 전환하기 위한 절차에 돌입하게 됐다.

ITER의 비트코인은 스페인 금융 당국의 엄격한 감독 아래 매각 절차가 진행될 계획이다. 후안 호세 마르티네스 테네리페 혁신 담당 위원관은 "청산 과정이 마무리 단계"라며 "스페인 중앙은행과 국가증권시장위원회(CNMV)의 허가를 받은 금융기관을 통해 매각이 진행될 것"이라고 설명했다. 이 거래는 일반 소매 거래소가 아닌 공식 채널을 통해 진행될 전망이다. 다만 유럽 내 은행들이 비트코인 거래에 신중한 태도를 보이면서 절차가 다소 지연되고 있다고 마르티네스 위원관은 덧붙였다.

연구소는 당시 비트코인 매입이 순수한 연구용이었던 점을 강조하며 이번 매각으로 얻은 수익금을 전액 과학 혁신 분야에 재투자할 예정이다. 마르티네스 위원관은 "수익금은 ITER의 향후 연구 프로그램, 특히 양자 기술 개발을 지원하는 데 사용될 것"이라고 밝혔다.

특히 이번 매각이 더욱 주목받는 이유는 스페인 정부가 가상자산 부문에 관한 규제 감시를 대폭 강화하는 가운데 이뤄지기 때문이다. 스페인은 최근 유럽연합(EU)의 가상자산 시장 규제(MiCA) 프레임워크에 맞춰 엄격한 세금 보고 및 공시 의무를 도입했다. 당국은 올해 초 유로폴과 공조해 5억 4000만달러(약 7872억 6600만원) 규모의 암호화폐 사기 조직을 적발하기도 했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



