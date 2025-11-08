양대노총, 오늘 서울 도심서 대규모 집회…교통혼잡 예상

동대문·여의도 일대 10만명 참석 예고

8일 서울 도심 곳곳에서 양대 노총 등이 주최하는 대규모 집회가 열려 교통 혼잡이 예상된다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 이날 오후 3시부터 장충단로(동대문디자인플라자 교차로∼흥인지문교차로)에서, 한국노동조합총연맹(한국노총)은 오후 2시부터 여의대로(마포대교 남단∼서울교) 일대에서 '전국 노동자 대회'를 개최한다.

지난 9월 전국민주노동조합총연맹(민노총)의 집회 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

집회 신고 인원은 각 5만명씩 총 10만명이다.

민주노총은 집회 종료 후 세종호텔 및 서울노동청 방향으로 행진한다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 자유통일당은 오후 1시부터 광화문 동화면세점∼서울시의회 구간에서 집회를 연다. 신고 인원은 5만명이다.

한국불교태고종은 오후 1시부터 광화문광장 북측 및 세종대로 일대에서 6000명이 모인 가운데 법회를 연다.

경찰은 세종대로, 장충단로, 여의대로 인근에 가변차로를 운영한다. 또 을지로 일대에는 DDP 교차로에서 을지로 입구 교차로 방향으로 차량을 통제하고 퇴계로 방향으로 차량을 우회시킨다. 집회와 행진 구간 주변에는 교통경찰 330여명이 배치된다.

경찰 관계자는 "도심권 주요 도로의 차량 정체가 예상되는 만큼 가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보를 확인해달라"고 당부했다.

집회 시간대 자세한 교통상황은 서울경찰청 교통정보 안내 전화, 교통정보센터 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>