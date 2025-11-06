李대통령, 김현지 실장에 용산 대기 지시…"국회 결정에 따라 출석"

李대통령 외부 일정 동행하지 않고, 대통령실 머물러

대통령실 "국회 존중 취지 지시"

이재명 대통령이 김현지 제1부속실장에 국회 운영위원회 국정감사에 언제든지 출석할 수 있도록 용산 대통령실에서 대기하라고 지시했다.

대통령실에 따르면 김 실장은 당초 이 대통령의 강원도 산불대책 점검 일정을 수행하려고 했으나 이 대통령의 이런 지시에 따라 현장에 가지 않고 용산 대통령실에서 머무르고 있다.

대통령실은 "(이 대통령이) 국회를 존중하는 취지에서 이런 지시를 내렸다"면서 "국회에서 김 실장을 증인으로 채택할 경우 상임위에 나간다는 입장에 변함이 없다"고 설명했다.

이에 따라 김 실장은 여야 합의에 따라 이날 오후 늦게라도 상임위에 출석할 수 있을 것으로 보인다. 이날 국민의힘은 김 실장을 국감에 불러야 한다고 주장했고, 더불어민주당은 대통령 일정으로 오전에만 출석시키자고 맞서면서 채택이 불발됐었다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



