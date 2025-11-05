51회 서울독립영화제, 예산 난관 넘고 '역대 최대 규모'로 개막

정부 지원 0원→재정 회복 '기사회생'

127편 상영…변우석 단편 지원 신설

한국 독립영화의 산실로 꼽히는 제51회 서울독립영화제가 오는 27일부터 12월5일까지 열흘간 열린다. 지난해 정부의 예산 전액 삭감으로 존폐 위기를 맞았지만, 영화인들의 연대와 국회의 복원 조치로 재정이 회복되며 정상 개최가 가능해졌다.

서울독립영화제 집행위원회는 5일 서울 동작구 아트나인에서 기자회견을 열고 올해 슬로건 '영화가 오려면 당신이 필요해(For Films to Come, We Need You)'와 주요 프로그램을 발표했다. 모은영 신임 집행위원장은 "영화제 예산이 복원되며 정상 개최가 가능해졌다"며 "역대 최다 출품과 상영작을 통해 한국 독립영화의 외연을 넓히겠다"고 말했다.

올해 출품작은 총 1805편으로, 장편 215편과 단편 1590편이 접수돼 전년보다 101편 늘었다. 공식 상영작은 장편 43편과 단편 84편 등 총 127편으로, 서울 CGV압구정과 CGV청담씨네시티에서 상영된다.

상업영화 시장의 침체 속에 개인 연출 데뷔와 저예산 창작이 늘어나면서 출품 편수는 최근 4년 평균인 1550편을 크게 웃돌았다. 영화제 측은 "독립영화 통계는 한국 영화 제작 생태계의 바로미터"라며 "올해의 증가는 창작의 흐름이 여전히 살아있음을 보여준다"고 평가했다.

개막작은 김태양·손구용·이미랑·이종수 감독이 공동 연출한 '무관한 당신들에게'다. 이 작품은 한국 최초의 여성 감독 박남옥이 남긴 유일한 영화 '미망인'(1955)의 소실된 마지막 장면을 네 명의 감독이 각자의 상상력으로 복원한 단편 연작으로, 과거의 영화를 동시대의 시선으로 재해석한 작품이다.

본선 경쟁에는 장편 12편과 단편 35편이 진출했다. 장편 부문 심사는 남동철 프로그래머, 이언희 감독, 배우 전여빈이 맡고 단편 부문은 김미영·박경근·유진목 감독이 심사위원으로 참여한다. 신인 감독 발굴 부문인 '새로운선택'은 올해부터 장편 중심으로 단일화돼, 향후 상업영화와 예술영화계로 진출할 차세대 감독군을 집중 조명한다.

배우 권해효가 기획한 '배우프로젝트?60초 독백 페스티벌'은 8회를 맞아 역대 최다인 7757명이 지원, 323대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 선발된 24명은 12월1일 CGV청담씨네시티에서 본선 무대에 오르고, 이 가운데 6명에게 상금이 수여된다.

권해효는 "25년째 영화제와 함께하며 새로운 배우를 감독들에게 소개하는 창구 역할을 하고 싶다"고 말했다.

배우 변우석이 후원한 단편 지원사업 'SIFF X 변우석: Shorts on 2025'도 새롭게 신설됐다. '사랑'을 주제로 한 이번 공모에는 483편의 시나리오가 접수됐으며, 변우석이 직접 심사에 참여해 선정작을 영화제 기간 중 상영할 예정이다.

올해 영화제는 '페스티벌 초이스', '독립영화 아카이브전', 일본 감독 미야케 쇼의 마스터클래스 등 다양한 프로그램을 선보인다. 모 위원장은 "한국 독립영화의 현재를 기록하고 미래의 창작자와 관객을 잇는 축제로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

서울독립영화제는 영화진흥위원회와 한국독립영화협회가 2001년부터 공동 주최하는 민관협력 영화제다. 지난해 윤석열 정부 예산안에서 '독립영화제 개최지원사업'이 폐지되며 지원금 4억원이 전액 삭감됐으나, 영화인들의 항의와 국회의 복원 조치로 올해 추가경정예산을 통해 지원이 재개됐다.

백재호 한국독립영화협회 이사장은 "단순히 한 영화제가 회복된 것이 아니라, 독립영화가 한국의 문화 자산임을 증명한 사례"라고 말했다.





