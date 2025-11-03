본문 바로가기
"공유로 하나 되고, 미래로 나아가다" 구리시, 공유 미래축제 성료

이종구기자

입력2025.11.03 14:02

구리시, 2025 구리 공유 미래 축제
시민과 함께한 배움의 한마당
교육의 3주체가 함께 배우고 소통

경기 구리시(시장 백경현)는 경기도 구리남양주교육지원청(교육장 서은경) 과 공동 주최한 '2025년 구리 공유 미래 축제'가 지난 1일 구리고등학교 체육관에서 학생, 학부모, 교직원, 시민이 함께한 가운데 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 1일 열린 '2025년 구리 공유 미래 축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장이 지난 1일 열린 '2025년 구리 공유 미래 축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

이번 축제는 '공유로 하나 되고, 미래로 나아가다!'를 주제로, 교육의 3주체가 함께 배우고 소통하며 즐길 수 있도록 총 19개의 체험·전시 부스와 6팀의 공연 프로그램으로 구성됐다. 특히 어린이부터 학부모까지 세대별 맞춤형 프로그램이 마련되어, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 교육 축제로 큰 호응을 얻었다.

구리시가 지난 1일 '2025년 구리 공유 미래 축제'를 개최하고 있다. 구리시 제공

구리시가 지난 1일 '2025년 구리 공유 미래 축제'를 개최하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장은 "2025년 구리 공유 미래 축제가 성황리에 잘 마무리될 수 있도록 많은 관심과 성원을 보내주신 학생·교직원·학부모·시민분들께 깊이 감사드리며, 학생들이 맞춤형 교육을 받을 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 지원과 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
