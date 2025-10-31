구미시의회 의원연구단체, 지역자원을 매개로 하는 청년 일자리 확대 방안 연구 결과 기대

구미시 청년 일자리 정책 연구회 최종보고회 개최

경북 구미시의회 의원연구단체 구미시 청년 일자리 정책 연구회(대표의원 정지원)는 31일 구미시의회 3층 간담회장에서 '지역자원을 매개로 하는 청년 일자리 확대 방안 연구'용역 최종보고회를 개최하고, 구미청년 일자리 문제 해결을 위한 핵심 전략으로 '청년통합플랫폼'구축 방안을 제시했다.

이날 최종보고회에 정지원 대표의원을 비롯한 김낙관·양진오·김춘남·장세구·신용하·소진혁·김원섭 연구단체 소속 의원과 관계 공무원, 용역수행기관 관계자 등 30여명이 참석한 가운데 지난 4개월간의 연구회 일정을 거쳐 도출된 연구의 최종 결과와 성과를 공유했다.

이날 보고회에서는 본 연구의 모델인 창업형·취업형·정주형에 맞는 국내외 벤치마킹 사례 분석을 통해 도출된 청년 일자리 확대 전략으로 '청년통합플랫폼'이 제시됐다.

구미 청년들은 양질의 일자리만 확보된다면 구미에 정착할 의향이 있다는 설문조사 결과에 따라, 향후 청년통합플랫폼이 제대로 실현되면 청년층이 지역에 남아 일자리를 모색할 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

연구단체 의원들은 "뤼튼테크놀로지스와 같은 IT창업은 물론 독일의 옛 양조장을 리모델링해 만든 캠퍼스형 공동공간처럼 농촌 자원 활용 사례를 잘 벤치마킹해 창업과 취업 그리고 정주가 한 생태계에서 선순환될 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다.

정지원 대표의원은 "용역기관이 제시한 '구미형 청년플랫폼'모델은 스타트업랩(창업 지원 공간), 커리어랩(취업 지원 공간) 그리고 라이프랩(정주 지원 공간)을 각각 유형에 맞게 제시되었다"고 평가하며 "향후 소속 의원들과 협의해 플랫폼을 운영할 최적의 장소를 찾아 집행기관에 적극적으로 제안하겠다"고 계획을 밝혔다.

구미시 청년 일자리 정책 연구회는 이번 보고회를 끝으로 2025년 연구 활동을 마무리하며, 제안된 전략과 성과를 향후 청년 일자리 정책 등에 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획이다.





