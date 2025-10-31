현대인베스트먼트자산운용, 디딤펀드 운용규모 550억 돌파

현대인베스트먼트자산운용은 현대인베스트먼트 디딤 글로벌멀티에셋스마트 EMP 증권자투자신탁1호(혼합-재간접형) 운용규모가 550억원을 돌파했다고 31일 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 운용규모는 25개 전체 디딤펀드 중 1위를 기록했다. 500억원 이상의 운용규모를 가진 디딤 펀드는 현대인베스트먼트 디딤 EMP 펀드가 유일하다.

현대인베스트먼트 디딤 EMP 펀드는 지난해 9월 25일 업계 공동 출시 이후 우수한 성과를 이어가고 있다. 28일 기준 설정 이후 연환산 수익률 18.70%를 달성했다. 함께 출시한 25개 디딤펀드 가운데 현대인베스트먼트 디딤 EMP 펀드의 성과는 상위권에 해당한다.

현대인베스먼트 디딤 EMP 펀드는 글로벌 주식, 채권, 대체자산 ETF 등에 분산 투자하여 특정 자산군에 쏠림 위험을 최소화하고 장기적으로 일관되며 안정적인 성과를 추구하는 EMP(ETF Managed Portfolio) 전략을 활용하는 자산배분 펀드다. 자산별 투자위험과 기대수익률을 추정하기 위해 자체 개발한 인공지능(AI) 통계모형인 '멀티에셋 매크로 AI 모형'을 활용해 운용한다.

경제성장 전망, 물가전망 등 경제 지표를 활용해 현재 경기 국면을 상승, 조정, 하락국면으로 나누고 각 국면별로 투자자산의 위험과 기대수익률을 추정하는 계량기법을 사용한다.

회사 관계자는 "매니저의 주관적인 판단 착오를 최소화하고 변동성이 큰 시장에서도 펀드가 먼저 대응하도록 설계했다"고 말했다.

펀드의 주요 특징은 통상 EMP 전략 펀드대비 한층 높은 수준의 초분산 투자를 실행함으로써 시장 급락 시 하락위험을 효과적으로 방어한다. 장기적으로 안정적 운용성과를 목표로 운용되고 있다. 이는 안정적이고 일관된 성과를 원하는 연금투자자에게 적합한 장기 투자 상품이라 할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>