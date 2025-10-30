본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

대치미도 내년 초 추진위 설립…속도 내는 대치동 재건축[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2025.10.30 15:58

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월 주민설명회 개최 후 추진위원장 선거 등 돌입

대치동 재건축 대장주 중 한 곳인 대치 미도아파트가 내년 1월 중 추진위원회를 설립하기 위한 사전 작업에 돌입했다.


대치미도 내년 초 추진위 설립…속도 내는 대치동 재건축[부동산AtoZ]
AD
원본보기 아이콘

30일 정비업계에 따르면 강남구는 공공지원 방식으로 대치 미도아파트 재건축추진위원회 설립을 위한 정비업체 선정에 들어갔다. 다음 달 중 업체 선정이 완료되면 오는 12월 주민설명회를 연다. 강남구는 정비업체 선정이 완료되면 동의서 징구 지원, 예비 추진위원장 선거업무 지원 등 추진위원회 출범에 필요한 절차를 지원한다.

추진위원장 선거는 내년 1월 중 진행된다. 사업 규모가 크다보니 추진위원장 선거전도 뜨겁다. 후보자들은 추석 연휴 전부터 출사표를 내고 단지 곳곳에 현수막을 내거는 등 대대적인 홍보에 나섰다. 서울시의원 출신인 이석주 미도통합재건축연합회 위원장, 신세계건설 부사장을 역임한 문길남 대치미도재건축협의회장, 한유진 대치미도 재건축추진준비위원장 등이 예비 후보로 활동하고 있다.


대치미도는 1983년에 건립된 14층 높이 중층 단지로 총 2436가구로 구성됐다. 2014년 안전진단 D등급을 받았고 2021년 신통기획 후보지로 선정됐다. 지난 7월 정비구역으로 지정됐고 재건축 후 최고 49층·3914가구로 재탄생하게 된다.


대치 미도는 인근 단지에 비해 재건축을 뒤늦게 착수한 후발주자에 속한다. 맞은편에 위치한 대치동 은마 아파트는 2030년 착공 목표로 정비사업을 추진 중이다. 통합 재건축 단지인 대치우성·쌍용2차는 내년 초 통합 조합 설립 총회를 준비하고 있다. 중층 단지들이 모여 있는 대치동 일대 재건축 단지들이 앞다퉈 사업에 속도를 내면서 향후 대대적인 스카이라인의 변화가 예상된다.

대치 미도아파트는 지난 7월 전용 84㎡이 45억원에 거래되며 최고가를 썼다. 현재 시세는 전용 84㎡ 기준 44억~46억원, 115㎡ 기준 47억~49억원, 126㎡ 기준 49억~52억원대다.


대치미도 내년 초 추진위 설립…속도 내는 대치동 재건축[부동산AtoZ] 원본보기 아이콘




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"…첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"…첫 시행 '이 제도' 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기