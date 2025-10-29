산청군, 2025년 약초 재배 전문기술 교육 실시

약초 전문 인력 양성

약초 재배 농가 확대 등



경남 산청군은 '2025년 약초 재배 전문기술 교육'에 돌입했다고 29일 밝혔다.

예비 귀농·귀촌인과 신규 약초 재배 희망자 등을 대상으로 추진하는 이번 교육은 성공적인 영농 정착을 유도하고 약초 전문 인력 양성과 약초 재배 농가 확대를 위해 마련됐다.

산청군 2025년 약초 재배 전문기술 교육 개강식 단체 사진.

교육은 지난 24일 시작으로 11월 14일까지 협약을 맺은 경상국립대 산학협력단과 약용작물 재배 이론과 현장학습, 실습 등을 실시한다.

한편 산청군은 지난 2016년부터 약초 재배 전문기술 교육을 추진하고 있으며 올해에는 40여 의 교육생이 참여해 진행한다.

산청군 관계자는 "이번 교육이 한방 항노화 산업 근간이 되는 약초 재배 인력을 양성하는 등 약초산업 경쟁력 강화로 이어지길 기대한다"고 말했다.





