본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

산청군, 2025년 약초 재배 전문기술 교육 실시

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.29 08:53

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

약초 전문 인력 양성
약초 재배 농가 확대 등

경남 산청군은 '2025년 약초 재배 전문기술 교육'에 돌입했다고 29일 밝혔다.


예비 귀농·귀촌인과 신규 약초 재배 희망자 등을 대상으로 추진하는 이번 교육은 성공적인 영농 정착을 유도하고 약초 전문 인력 양성과 약초 재배 농가 확대를 위해 마련됐다.

산청군 2025년 약초 재배 전문기술 교육 개강식 단체 사진.

산청군 2025년 약초 재배 전문기술 교육 개강식 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

교육은 지난 24일 시작으로 11월 14일까지 협약을 맺은 경상국립대 산학협력단과 약용작물 재배 이론과 현장학습, 실습 등을 실시한다.

한편 산청군은 지난 2016년부터 약초 재배 전문기술 교육을 추진하고 있으며 올해에는 40여 의 교육생이 참여해 진행한다.


산청군 관계자는 "이번 교육이 한방 항노화 산업 근간이 되는 약초 재배 인력을 양성하는 등 약초산업 경쟁력 강화로 이어지길 기대한다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치' [단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

세계 57개 박물관장, 루브르 응원 "모든 기관 도난 위협 받아"

같은 대학 출신? 조선족?…캄보디아 송환자 소문 알고보니

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

새로운 이슈 보기