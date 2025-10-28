트럼프, '3선 도전'에 또 관심…"하고 싶다"

부통령 출마 가능성은 부인…"옳지 않은 일"

도널드 트럼프 미국 대통령이 3선 도전 가능성에 대해 명확한 입장을 밝히지 않으며 논란이 됐다.

블룸버그 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 27일(현지시간) 말레이시아에서 일본으로 이동하는 전용기에서 취재진으로부터 3선 도전 관련 질문을 받자 "나는 그것을 하고 싶다(I would love to do it)"고 답했다.

최근 트럼프 대통령 1기 행정부에서 '책사'로 활동했던 스티브 배넌이 언론 인터뷰에서 트럼프 대통령의 3선 도전을 위한 계획이 있다고 주장하며 주목을 받았다. 이날 질문은 배넌의 주장과 관련한 의견을 묻는 취지였다.

다만 트럼프 대통령은 "진지하게 (3선 도전을) 생각해 보지 않았다"고 밝힌 뒤 "우리는 알다시피 매우 좋은 사람들이 몇몇 있다"며 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관을 차기 대통령 후보감으로 거론했다.

그러면서도 3선 도전 가능성을 배제하겠느냐는 기자의 질문에 트럼프 대통령은 "당신이 내게 말해줘야 할 것"이라며 여지를 남겼다. 또 자신의 지지율이 높다는 주장도 덧붙였다.

미국 수정헌법 제22조는 '누구도 2회를 초과해 대통령직에 당선될 수 없다'고 규정하고 있다. 트럼프 대통령은 2016년, 2024년 대선에서 승리해 대통령에 취임했기 때문에 개헌을 하지 않는 한 2028년 대선에서 3선 도전은 불가능하다는 것이 대다수 법률 전문가들의 해석이다.

일각에서는 트럼프 대통령이 법을 우회해 부통령으로 출마한 뒤 대통령이 사임하면 직위를 승계해 다시 대통령이 될 수 있다는 주장도 나온다. 다만 이날 트럼프 대통령은 "국민들이 좋아하지 않을 것 같다. 옳지 않은 일"이라고 부통령 출마 가능성에 선을 그었다.

트럼프 대통령은 지난달 29일 백악관 집무실에서 열린 여야 지도부 회동 때 '트럼프 2028'이라고 적힌 모자를 책상에 올려놓았고, 이후 그 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올렸다. 이에 2028년 대선 출마 가능성을 암시한 것 아니냐는 분석이 나와 논란이 됐다.





