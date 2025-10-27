본문 바로가기
의식주컴퍼니, LG전자로부터 100억원 투자 유치…글로벌 런드리 테크 협력

김철현기자

입력2025.10.27 09:19

모바일, 무인, 스마트팩토리 등 런드리 테크 협력 체계 공고화
LG전자 상업용 가전 협력도 강화
대기업-스타트업 선순환 파트너십 모델 구축

모바일 세탁 서비스 '런드리고'를 운영하는 의식주컴퍼니는 LG전자와 투자 계약을 체결하고, 총 100억원 규모의 투자를 유치했다고 27일 밝혔다.


의식주컴퍼니는 지난 2019년 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'를 출시한 이래 모바일 세탁 시장 성장을 주도했으며, 176개의 무인 스마트 세탁소 '런드리24'와 호텔세탁 서비스를 제공하는 '런드리고호텔앤비즈니스' 등을 운영하고 있다. 알토스벤처스를 비롯한 국내외 유수의 투자자로부터 1000억원 이상의 투자를 유치한 바 있다.

무인 스마트 세탁소 런드리24 매장에 LG전자 제품이 설치돼 있다. 의식주컴퍼니

무인 스마트 세탁소 런드리24 매장에 LG전자 제품이 설치돼 있다. 의식주컴퍼니

의식주컴퍼니는 글로벌 가전 선두기업인 LG전자로부터 신규 투자를 유치함으로써 종합 런드리 테크기업으로서의 경쟁력과 성장성을 다시 한번 인정받았다. 이번 투자는 급변하는 국내외 가전 및 세탁 시장 속에서 차별적인 경쟁력 강화를 위해서는 미래 가전과 서비스의 협력이 필수적이라는 판단하에 이뤄졌다.


양사는 모바일 및 무인 세탁 테크놀로지의 글로벌 시장 진출, 대용량 세탁물 처리 공정인 스마트팩토리(EPC) 구축 등의 분야에서 런드리테크 협력 체계를 공고히 하고, 가전과 서비스에서 발생하는 다양한 고객 인사이트와 데이터를 기반으로 미래 기술 개발에도 힘을 모을 예정이다.


또한 런드리고 스마트팩토리와 런드리24 무인세탁소에서 LG전자가 최근 출시한 세탁기, 건조기 일체형 제품을 전격 도입하는 등 향후 LG전자 상업용 가전제품의 확산 및 고객 경험 개선에도 협력하기로 했다.

의식주컴퍼니는 LG전자의 투자를 기반으로 일본 시장 진출을 본격화하며 대기업의 글로벌 시장 노하우와 네트워크를 적극 활용해 해외 성공 사례를 만들어가겠다는 목표다. 조성우 의식주컴퍼니 대표는 "글로벌 최고 경쟁력을 갖춘 대기업과 스타트업이 미래 시장 개척을 위한 다양한 협력을 통해 글로벌 시장의 비전을 함께 연다는 것이 큰 의미"라며, "이번 투자가 대기업과 스타트업 간 투자와 성장의 선순환 모델의 훌륭한 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
