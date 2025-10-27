코스피지수가 27일 장중 사상 최초로 4000선을 돌파했다. 삼성전자 주가도 이날 장중 10만선을 넘겼다.
[속보]코스피, 사상 첫 4000돌파…삼성전자도 '10만전자'
2025년 10월 27일(월)
