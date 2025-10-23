[특징주]'호실적 기대' 삼성E&A, 7%대 상승

사업 부문별 성장세로 호실적이 기대되는 삼성E&A의 주가가 상승세다.

23일 오전 10시10분 기준 삼성E&A는 전 거래일 대비 2050원(7.22%) 상승한 3만450원에 거래됐다.

이날 한국투자증권은 23일 삼성E&A에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지했다.

3분기 실적에 대해선 매출 2조3976억원(전년 동기 대비 3.5% 증가), 영업이익 1816억원(영업이익률 7.6%)을 전망했다. 강경태 한국투자증권 연구원은 "시장 평균 전망치와 비교해 매출은 5.6% 상회, 영업이익은 6.0% 상회하는 것"이라며 "내년은 화공, 비화공, 그린 EPC 모두가 실적에 기여하는 해가 될 것"이라고 말했다.

그러면서 "관건은 사우디 파딜리(Fadhili) 가스 현장의 매출"이라며 "공사비 8조9000억원 규모 파딜리 현장의 누적 공정률은 계약 이후 14개월(2024년 4월~2025년 6월)간 8.8%에 불과했다. 준공까지 잔여 공사 기간은 9개 분기이기 때문에, 상반기 말 계약 잔액을 2027년 9월까지 9개 분기에 걸쳐 균등하게 배부해 화공 매출액에 더했다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



