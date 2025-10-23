본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]'호실적 기대' 삼성E&A, 7%대 상승

김대현기자

입력2025.10.23 10:38

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사업 부문별 성장세로 호실적이 기대되는 삼성E&A의 주가가 상승세다.


23일 오전 10시10분 기준 삼성E&A는 전 거래일 대비 2050원(7.22%) 상승한 3만450원에 거래됐다.

[특징주]'호실적 기대' 삼성E&A, 7%대 상승
AD
원본보기 아이콘

이날 한국투자증권은 23일 삼성E&A에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지했다.

3분기 실적에 대해선 매출 2조3976억원(전년 동기 대비 3.5% 증가), 영업이익 1816억원(영업이익률 7.6%)을 전망했다. 강경태 한국투자증권 연구원은 "시장 평균 전망치와 비교해 매출은 5.6% 상회, 영업이익은 6.0% 상회하는 것"이라며 "내년은 화공, 비화공, 그린 EPC 모두가 실적에 기여하는 해가 될 것"이라고 말했다.


그러면서 "관건은 사우디 파딜리(Fadhili) 가스 현장의 매출"이라며 "공사비 8조9000억원 규모 파딜리 현장의 누적 공정률은 계약 이후 14개월(2024년 4월~2025년 6월)간 8.8%에 불과했다. 준공까지 잔여 공사 기간은 9개 분기이기 때문에, 상반기 말 계약 잔액을 2027년 9월까지 9개 분기에 걸쳐 균등하게 배부해 화공 매출액에 더했다"고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'윙~윙~' 뭔가 대단히 잘못 됐다…사상 첫 모기 등장에 발칵 뒤집힌 나라

"바가지 오징어? 다 찍어놨다"…뿔난 제주상인들 CCTV 공개로 '반전'

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

60조 잠수함 수주 앞두고 캐나다 총리 한화오션 찾나…加 실무진 거제 방문

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

새로운 이슈 보기