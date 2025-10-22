우리금융경영연구소, 금융과행복네트워크와 금융교육 지원나서

'with우리 이코노미 클래스 프로젝트'

지역아동센터 초등생 대상 금융교육 위해

2000만원 기부금 전달

우리금융경영연구소가 21일 우리금융디지털타워에서 'With우리 이코노미클래스 프로젝트'를 위한 기부금 전달식을 진행했다. 전달식에는 박정훈 우리금융경영연구소장과 정운영 사단법인 금융과행복네트워크 이사장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

올해로 2회째 이어온 해당 프로젝트는 우리금융경영연구소 임직원들의 자발적 재능기부로 이뤄진 미래세대 금융교육을 지원하는 사회공헌사업이다. 우리금융경영연구소는 금융위원회 승인 비영리 공익사단법인이자 금융경제교육 및 금융소비자보호정책 전문단체인 금융과행복네트워크를 통해 미래세대의 금융성장을 위한 체계적인 교육을 제공할 계획이다.

특히 디지털금융 환경에 노출되어 있으나 이에 대한 인식과 대응 역량이 부족한 지역아동센터 소속 초등학생을 대상으로 생활 밀착형 금융교육을 통해 기초적인 디지털금융 이해력, 합리적 소비와 저축 습관, 금융사기 예방 행동교육 등을 진행하고 청소년들의 금융역량강화를 위한 적극적인 지원도 할 예정이다.

박정훈 우리금융경영연구소장(사진 왼쪽)과 정운영 사단법인 금융과행복네트워크 이사장이 'With우리 이코노미클래스 프로젝트' 기부금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 금융과행복네트워크

구체적으로 금융과행복네트워크는 이번 프로젝트를 일회성 강의로 끝내지 않고 3회에 걸쳐 학생들이 단계적으로 학습하며 사전 및 사후평가로 이들의 변화를 측정할 예정이다. 정 이사장은 "지식만이 아닌 태도와 행동의 변화를 데이터로 확인할 수 있다"며 "한국형 금융교육이 세계와 지표로 제시될 좋은 기회이기도 하다"고 말했다. 그러면서 "우리금융경영연구소와 금행넷의 파트너십은 기부를 넘어 '데이터로 증명하는 동반 성장 모델'이 될 것"이라고 덧붙였다.

박정훈 우리금융경영연구소장은 "이번 프로젝트를 통해 미래세대의 금융 역량을 함양하고, 나아가 금융소외 해소와 디지털 포용사회 구현에 기여할 수 있도록 지속적인 지원을 할 계획"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



