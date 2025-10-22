현대로템, 국내 철도 업계 최초 '국제 사이버보안 인증' 획득

“향후 해외 시장서 신규 수주 경쟁↑”

현대로템은 산업용 사이버보안 국제표준인 IEC 62443 인증을 국내 철도업계 최초로 받았다고 22일 밝혔다.

사진 왼쪽부터 이원상 현대로템 RS기술리더와 비달 도로넨(Vidar Dolonen) DNV(IEC 62443 인증기관) 명예영사가 제품 인증서를 들고 기념촬영하고 있다. 현대로템

국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 산업제어시스템 보안 국제표준인 IEC 62443은 산업 현장의 사이버 범죄와 IT 시스템 해킹 등 사이버 위협으로부터 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 구체적인 사이버 보안 수준을 평가하는 국제 표준이다.

IEC 62443은 글로벌 철도차량 발주처에서 요구하는 보안 기준으로, 인증 여부가 사업 수주의 중요한 평가 요소 중 하나이다. 현대로템은 철도차량의 핵심 시스템인 열차제어 모니터링 시스템과 통합방송시스템, 추진 장치, 보조전원장치 등에 해당 인증을 우선 적용했으며 향후 철도 인프라 보안 전반에 적용한다.

이번 인증을 통해 현대로템은 철도차량의 제어 및 운영 시스템이 국제 수준의 사이버보안 요건을 충족했음을 공식 인정받았다.

현대로템은 지난해 3월부터 철도 시스템 사이버보안 관리체계 구축에 착수했으며, 사이버보안 관리체계 수립과 인증 심사 과정을 통해 국내 철도업계 최초로 IEC 62443 기반의 사이버보안 관리 역량을 인정받았다.

앞서 현대로템은 지난해 고속차량 설계에 대한 국제 인증(TSI)도 받았다. TSI는 유럽연합(EU) 회원국 간 철도 상호 운용성을 보장하기 위한 철도 기술기준이다. 유럽 시장에 진출하려는 비유럽권 국가의 철도차량 제조사들은 이 인증이 필요하다. 최근엔 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 비유럽 국가에서도 고속차량에 대한 TSI 인증 여부를 입찰 평가에 반영하기 시작했다.

현대로템 관계자는 "이번 IEC 62443 인증 획득은 철도차량의 사이버보안 경쟁력을 국제적으로 인정받은 성과"라며 "향후 유럽을 비롯한 글로벌 주요 프로젝트에서 요구되는 입찰 수준을 충족해 철도사업의 해외시장 확대를 적극 추진할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



