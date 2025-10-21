스트레이 키즈, 신보 '두 잇' 11월21일 발매

스키즈 잇 테이프 '두 잇' 트랙리스트. JYP엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 스트레이 키즈가 11월21일 스키즈 잇 테이프 '두 잇'(Do It)을 발매한다고 JYP엔터테인먼트가 21일 밝혔다.

스트레이 키즈는 더블 타이틀곡 '두 잇'과 '신선놀음'을 앞세워 8월 이후 약 3개월 만에 초고속 컴백에 나선다. 이들은 지난 19일 인천아시아드주경기장에서 열린 월드투어 '도미네이트' 앙코르 콘서트 종료 직후 트레일러 영상을 통해 앨범 발매 소식을 전했다.

이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '두 잇'과 '신선놀음'을 비롯해 '홀리데이', '포토북' 등 총 5곡이 수록된다. 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업에 참여했다.

트레일러와 트랙리스트 속 책자는 두려움으로 멈춰버린 세상에 균열을 내고 치유와 변화를 이끄는 '현대판 신선'으로 등장하는 여덟 멤버의 기록지 콘셉트로 구성됐다. 각 기록지에는 다섯 곡의 키워드와 분위기를 암시하는 일러스트가 담겼다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



