'어쩔수가없다' 박찬욱, 시체스영화제 감독상 수상

박찬욱 감독이 영화 '어쩔수가없다'로 58회 시체스영화제 감독상을 수상했다고 CJ ENM이 20일 밝혔다.

시체스영화제는 스페인에서 열리는 세계 최대 규모의 장르 영화제로, 판타지·공포 등 독창적 상상력과 장르적 완성도를 갖춘 작품을 조명한다.

박 감독은 영화제에서 '올드보이'(2004) 작품상, '쓰리, 몬스터'(2004) FX작업상, '싸이보그지만 괜찮아'(2007) 각본상, '파란만장'(2011) 작품상, '아가씨'(2017) 관객상 등을 수상한 바 있다.

'어쩔수가없다'는 해고된 회사원 만수(이병헌)가 가정을 지키기 위해 재취업을 시도하며 벌어지는 사건을 그린 영화다. 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐으며, 토론토국제영화제에서 국제 관객상을 받았다. 뉴욕영화제, 런던국제영화제, 마이애미국제영화제 등에도 소개됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



