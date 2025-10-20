[2025국감] 대형 헬기 'S-64' 야간 산불진화 투입 無…왜?

대형 헬기 'S-64'의 야간 산불진화 투입이 그간 전무했던 것으로 조사됐다. 이 헬기가 야간에 투입되지 못한 것은 야간 비행 자격을 갖춘 조종사가 없었기 때문이다.

20일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 의원(국민의힘, 고령군·성주군·칠곡군)이 산림청으로부터 제출받은 자료에 따르면 현재 산림청이 보유한 산불진화헬기 중 야간 운용이 가능한 헬기는 수리온 3대, S-64 4대 등 7대다.

이중 S-64는 산림청이 2018년부터 순차 도입한 미국 에릭슨사의 대형 산불진화헬기(담수량 8000ℓ)다. 이 헬기의 도입 가격은 1대당 2000만달러가 넘는다. 산림청이 현재까지 S-64 도입에 들인 예산은 총 8563만달러(1220억원)에 이른다.

하지만 S-64는 도입 후 한 차례도 아간 산불진화 현장에 투입되지 못한 것으로 확인된다. 산림청에 이 기종을 야간에 비행할 수 있는 자격을 가진 조종사가 전무해 야간 운용이 불가능했던 까닭이다. S-64의 야간 비행을 위해선 별도의 자격을 취득해야 하지만 현재 이를 취득한 조종사 인력이 없다는 게 문제다.

산림청은 올해 7~11월 야간 산불진화 임무에 투입할 조종사를 양성해 내년 2월부터 S-64를 야간 산불진화에 투입하겠다는 구상이다. 이와 관련해 정 의원은 2018년 처음으로 S-64를 도입한 것을 고려할 때 야간 비행 조종사 인력 양성이 지체됐다고 지적한다.

실례로 지난 4월 대구 북구 함지산에서 발생한 산불 당시 야간 산불진화에 투입된 헬기는 수리온 2대다. 수리온의 담수량은 2000ℓ로 S-64의 1/4 수준으로, 만약 산불 당시 S-64 투입이 가능했다면 진화에 효율성도 높아졌을 것이라는 아쉬움이 남는다.

정 의원은 "산불진화는 주야간을 가리지 않고 연속성 있게 이뤄지는 것이 중요하고 산불진화헬기는 산불진화에 핵심적인 역할을 수행한다"며 "산림청은 늦은 감이 있지만 적어도 내년 봄철에는 S-64가 야간에도 기동할 수 있도록 차질 없이 준비해 빈틈없는 산불 대비 태세를 갖춰야 할 것"이라고 주문했다.





