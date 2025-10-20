본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

양주시, 11월 18일까지 2025 인구주택총조사 실시

이종구기자

입력2025.10.20 12:01

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 오는 22일 인터넷·전화조사를 시작으로 11월 18일까지 '2025 인구주택총조사'를 실시한다.

양주시, '2025 인구주택총조사'. 양주시 제공

양주시, '2025 인구주택총조사'. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

인구주택총조사는 국가 통계 조사로 전년도 가구주택기초조사 자료를 기반으로 인구·가구·주택의 총수와 인구의 구조, 분포, 개별 특성까지 파악할 수 있는 대규모 조사이며, 각종 국가정책 수립 및 평가에 중요한 기초 자료로 활용된다.


이번 조사는 기준 시점(2025년 11월 1일 00시) 양주시에 거주하는 내·외국인의 20% 표본 가구를 선정하여 42개 항목을 조사한다.

오는 22일부터 31일까지 인터넷과 전화를 통해 비대면 조사에 자발적으로 참여할 수 있으며, 기간 내 미참여 시민들을 대상으로 11월 1일부터 18일까지 조사원들이 태블릿PC를 이용하여 현장조사를 진행한다.


또한 인터넷(census.go.kr)·콜센터를 통한 비대면 조사도 계속 진행될 예정이다.


시 관계자는 "정확한 통계는 지역의 밝은 미래를 설계하는 기초자료가 되는 만큼 시민들의 적극적인 참여를 부탁드리며, 응답자들의 사전 비대면조사 참여는 조사 진척률을 높이는데 큰 도움이 되니 많은 참여를 바란다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기