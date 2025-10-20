국정자원 정보시스템 복구율 '절반' 넘어…52.6%

내일부터 'e하늘장사정보시스템' 복구

7전산실 데이터 저장장치 복구 완료…작업 탄력받을 듯

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산시스템의 절반 이상이 복구됐다.

20일 윤호중 중앙재난안전대책본부장(행안부 장관)은 20일 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의 모두발언에서 "전체 정부 행정 정보 시스템 복구율이 50%를 넘어서면서 복구 상황이 점진적 회복 단계에 접어들고 있다"고 말했다.

중대본에 따르면 이날 오전 9시 기준 국가정보자원관리원 화재로 마비된 정부 행정 정보 시스템 총 709개 중 373개가 복구됐다. 복구율은 52.6%다.

국민 실생활과 밀접한 1·2등급 시스템의 복구율은 각각 77.5%, 64.7%다.

지난 17일에는 '장기조직혈액통합관리시스템(보건복지부)'이 복구돼 장기 기증자와 이식 대기자 매칭 등 위중한 환자의 치료를 위한 장기·인체조직·혈액의 기증·이식 관리 업무가 정상화됐다.

'사회복지시설정보(복지부)'와 '구조생활안전활동정보시스템(소방청)'도 복구돼 전국 사회복지시설의 통합 업무 관리와 인명 구조 및 벌집 제거 등 생활안전 관련 출동 관리 업무가 정상화하는 등 국민 안전·생활에 직결된 시스템들이 우선 복구되고 있다.

21일부터는 'e하늘장사정보시스템'이 복구돼 온라인 화장장 예약 신청도 정상적으로 이용할 수 있게 된다.

윤 본부장은 "7전산실의 스토리지(데이터 저장장치) 복구가 완료됐다"며 "데이터 복원 기반이 확보된 만큼 시스템 복구가 큰 탄력을 받을 것으로 예상된다"고 밝혔다.

현재 1·2등급 시스템 중 미복구 시스템은 총 33개(1등급 9개, 2등급 24개)다. 중대본은 이에 대한 모든 시스템은 서비스 대체 수단을 확보·제공하고 있다고 전했다. 시스템 복구 전까지 국민 불편을 최소화하기 위해 임시 홈페이지, 대체 시스템 등 온라인 창구, 전화·방문 접수·처리 창구 등 대체 서비스 제공 상황을 지속 점검·관리하겠다는 방침이다.

윤 본부장은 "남은 복구 과정에서도 서비스의 안전성과 데이터 보존을 최우선으로 해서 복구를 진행해 나가겠다"며 "복구가 장기화하고 있는 만큼 작업 여건을 세심히 관리하고 무리한 일정으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 유의해 주기 바란다"고 당부했다.





