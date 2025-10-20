본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

보이넥스트도어, 미니 5집 '디 액션' 20일 발매

이이슬기자

입력2025.10.20 10:01

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
보이넥스트도어. KOZ엔터테인먼트 제공

보이넥스트도어. KOZ엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 보이넥스트도어가 미니 5집 '디 액션(The Action)'을 발매한다고 하이브 레이블 KOZ엔터테인먼트가 20일 밝혔다.


보이넥스트도어는 이날 오후 6시 신보 음원과 타이틀곡 '할리우드 액션(Hollywood Action)' 뮤직비디오를 공개한다. 이번 앨범에는 성장을 향한 의지와 '더 나은 나'를 향한 메시지가 담겼다.

멤버들이 직접 쓴 가사에는 창작의 고통을 겪으면서('Live In Paris') 친구들과 음악적으로 교감을 주고받고('JAM!') 연인과의 관계에서 겪는 혼란을 토로하다('Bathroom') 이별로 치닫는 순간('있잖아')을 각기 다른 분위기의 노래로 풀어냈다.


타이틀곡 '할리우드 액션'에는 명재현·태산·운학·이한이 크레디트에 참여했으며, 도전적인 태도와 거침없는 자신감을 드러냈다. 스윙 리듬과 브라스 사운드를 기반으로 한 경쾌한 곡으로, 직설적인 가사와 멤버들의 에너지를 담았다. 퍼포먼스에는 안무가 바다가 참여했다.


보이넥스트도어는 이날 오후 8시 서울 강서구 KBS아레나에서 컴백 쇼케이스를 열고, 23일 엠넷 '엠카운트다운'에 출연한다.

한편 보이넥스트도어는 미니 3집 '19.99'와 미니 4집 '노 장르'로 2연속 밀리언셀러를 기록했다. 전 미니앨범을 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 진입시켰으며, 3개 도시 23회 규모의 첫 단독 투어를 마친 뒤 '롤라팔루자 시카고' 무대에도 올랐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기