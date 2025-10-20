본문 바로가기
[2025국감]금융공기업 여성 임원 비율 5.2%…평균임금도 80%

오규민기자

입력2025.10.20 09:31

금융위원회 소속 금융공기업 직원의 절반 이상이 여성이지만, 임원을 차지하는 비중이 낮은 것으로 확인됐다. 평균임금도 남성의 약 80%인 것으로 나타났다.


20일 국회 정무위원회 소속 신장식 조국혁신당 의원이 금융위원회 소관 8개 금융공공기관으로부터 제출받은 자료에 따르면, 여성 노동자 비율은 50.7%이며 여성 평균임금은 남성의 79.9%다.

기관별 성별임금격차는 한국산업은행이 72.7%로 가장 컸다. 뒤이어 예금보험공사(74.7%), IBK 기업은행 (75.2%), 금융감독원(76.3%), 신용보증기금(80.3%), 한국자산관리공사(81.2%), 한국주택금융공사(83.0%), 서민금융진흥원(96.4%) 순이다.

신장식 조국혁신당 의원. 신장식 의원실

신장식 조국혁신당 의원. 신장식 의원실

특히 임원 51명 중 여성은 3명(5.2%), 2급 이상 고위직은 1509명 중 여성 170명(11.3%)으로, 직급이 높아질수록 여성 비율이 급격히 낮아지는 '유리천장'이 구조적으로 존재한다고 신 의원실은 밝혔다.


성별임금격차의 핵심 배경으로 지적되는 근속연수 격차 역시 컸다. 남녀 근속연수 차이는 신용보증기금(6년), 예금보험공사(4년), 한국자산관리공사(3.6년), 한국산업은행(3년), 금융감독원(2.1년), 한국주택금융공사(1.8년), IBK기업은행(1.2년), 서민금융진흥원(0.2년) 순이다. 20년 이상 장기근속자의 여성 임금은 남성의 89.8%에 그쳤다.


신 의원은 "현재의 임금공시 제도는 남녀임금을 단순 합산하거나 평균만을 제시하고 있어 여성에게 존재하는 유리천장과 구조적 임금격차를 제대로 드러내기 어렵다"며 "근속연수, 직급별 인력 구성, 승진 속도, 관리직 비율, 초임 대비 임금격차 등 세부 지표를 함께 공개하는 '성평등임금공시제' 도입이 필요하다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
