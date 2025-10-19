일본서도 수년전부터 '캄보디아 사기' 경고…"취업 알선 사기 주의"

외무성, 캄보디아 국경 등 일부 지역 위험 경고

한국에서 캄보디아 내 대규모 사기 범죄에 대한 경각심이 높아지는 가운데, 일본에서도 캄보디아를 방문하는 자국민을 대상으로 한 취업 알선 사기 피해 등을 경고해온 것으로 알려졌다.

19일 일본 외무성 해외 안전 홈페이지에 따르면 일본은 태국과 국경을 접하고 있는 캄보디아 일부 지역에 대해 '도항 중지 권고'를 내렸다. 나머지 지역은 '충분한 주의'가 필요한 상태로 분류됐다.

외무성은 위험 정보를 네 단계로 나누고 있다. 위험도가 높은 순서대로 '대피 권고', '도향 중지 권고', '불필요한 도항 중지', '충분한 주의' 순이다.

외무성은 캄보디아 내 '취업 알선 사기'에 대해 수년 전부터 경고해온 것으로 보인다. 외무성은 "최근 '해외에서 단기간에 고수익', '간단한 번역 작업' 등 좋은 조건의 일이 있다며 외국행을 권유하고 캄보디아 도착 직후 여권과 연락 수단을 빼앗은 뒤 외출을 제한한 감금 상태에서 전화 사기 등 불법 행위에 종사하게 하는 사안이 다수 발생하고 있다"고 강조했다.

이어 "피해자와 가해자가 외국인인 사례가 적지 않다"며 지인 등의 소개로 캄보디아 취업을 검토하고 있다면 근무처 신용도, 안전 확보 여부 등을 확인해야 한다"고 경고했다.

주캄보디아 일본대사관은 3년 전인 2022년 8월 유사한 내용의 글을 홈페이지에 올렸다. 그러나 캄보디아를 근거지로 하는 사기 사건은 여전히 지속되고 있다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>