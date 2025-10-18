본문 바로가기
하마스, 이스라엘에 인질 시신 1구 추가 송환…'10번째 귀환'

세종=강나훔기자

입력2025.10.18 16:34

가자지구서 국제적십자 통해 인계
이스라엘 "하마스, 합의 이행해야" 촉구

연합뉴스

연합뉴스

팔레스타인 무장정파 하마스가 억류 중이던 이스라엘인 인질의 시신 한 구를 추가로 송환했다.


18일(현지시간) 이스라엘군은 하마스가 전날 밤 11시 50분쯤 가자지구 남부에서 국제적십자위원회(ICRC)에 인질의 시신이 담긴 관을 인계했다고 밝혔다. 시신은 즉시 이스라엘로 이송돼 법의학연구소에서 신원 확인 절차가 진행됐다.

이스라엘군은 조사 결과, 사망자는 엘리야후 마르갈리트(사망 당시 75세)로 확인됐다고 발표했다. 그는 지난해 10월 7일 하마스의 기습 공격 당시 니르오즈 키부츠의 마구간에서 살해된 뒤 시신이 가자지구로 끌려간 것으로 전해졌다. 함께 납치됐던 그의 딸 닐리 마르갈리트는 55일 만에 석방됐다.


이로써 지난 9일 휴전 시점 기준 하마스가 보유하고 있던 인질 시신 28구 중 10구가 이스라엘로 돌아왔다. 생존 인질 20명은 이미 13일 모두 석방된 상태다.


이스라엘군은 "하마스는 모든 인질을 가족의 품으로 돌려보내고, 유족들이 품위 있는 장례를 치를 수 있도록 합의를 이행해야 한다"고 촉구했다.

이스라엘 인질·실종자 가족 포럼은 SNS X(옛 트위터)를 통해 "유족의 상처는 결코 치유될 수 없겠지만, 엘리야후의 귀환이 작은 위로가 되었다"며 "남아 있는 인질 18명이 모두 돌아올 때까지 우리의 행동은 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
