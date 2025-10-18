본문 바로가기
파키스탄, 아프가니스탄 공습 재개…48시간 임시휴전 종료

임춘한기자

입력2025.10.18 10:49

파키스탄과 아프가니스탄의 48시간 임시 휴전이 종료됐다.


파키스탄군 공습 현장. 연합뉴스

18일(현지시간) 외신에 따르면 파키스탄군이 전날 오후 아프간 남동부 팍티카주에 공습을 가해 최소 10명이 사망했다고 아프간 당국이 이날 밝혔다. 현지 병원 측은 공습으로 어린이 2명을 포함한 민간인 10명이 사망하고 12명이 다쳤다고 전했다. 아프간 크리켓협회는 크리켓 선수 3명도 사망자에 포함됐다며 다음 달 파키스탄 등 3개국이 참여하는 크리켓 대회 불참을 선언했다.

파키스탄군은 아프간 국경 지역에서 하피즈 굴 바하두르를 겨냥한 정밀 타격 작전을 수행했다고 밝혔다. 하피즈 굴 바하두르는 파키스탄 탈레반(TTP) 계열 무장조직이다.


앞서 파키스탄군은 지난 9일 TTP 지도부를 표적 공격한다는 명분으로 아프간 수도 카불 등을 폭격했다. 이후 아프간 탈레반 정권이 11일 국경 6곳에서 파키스탄군을 공격하면서 격렬한 교전이 벌어졌다.


파키스탄군은 11일 교전으로 아프간 탈레반 정권 인사와 무장세력 200명을 사살하고 자국군도 23명 사망했다고 밝혔다. 아프간 군 당국은 자국군 사망자가 9명, 파키스탄군은 58명이라고 주장했다. 파키스탄과 아프간은 지난 15일 오후 6시부터 48시간 임시 휴전하기로 합의했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

