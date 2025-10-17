본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

푸틴·오르반, 부다페스트 미러 정상회담 준비 논의

임춘한기자

입력2025.10.17 20:12

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 오르반 빅토르 헝가리 총리가 17일(현지시간) 전화통화로 헝가리 부다페스트에서 열릴 러시아와 미국의 정상회담 준비를 논의했다.


블라디미르 푸틴 러시아 대통령. EPA연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

크렘린궁은 이날 성명에서 푸틴 대통령과 오르반 총리가 헝가리 측의 주도로 전화로 대화했다고 밝혔다.

푸틴 대통령은 오르반 총리에게 "러·미 정상회담이 헝가리 수도(부다페스트)에서 개최되는 것을 염두에 두고 앞으로 미국 대표들과 접촉하며 우크라이나 위기를 평화적으로 해결하는 방안을 모색하는 맥락에서 추가 행동을 위한 알고리즘을 논의할 것으로 예상한다"고 말했다.


오르반 총리는 푸틴 대통령에게 부다페스트 정상회담 조직을 위한 조건을 제공할 준비가 됐다고 밝혔다.


푸틴 대통령과 트럼프 대통령은 전날 약 2시간 30분 동안 통화하면서 우크라이나 문제 해결을 위해 부다페스트에서 정상회담을 하기로 합의했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대세는 한국인 줄…일본 따라가려면 한참 멀었네" 관광 수입 3배 차이 났다 "대세는 한국인 줄…일본 따라가려면 한참 멀었네"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기