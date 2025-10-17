본문 바로가기
제106회 전국체전 17일 부산서 개막…23일까지 열전

박병희기자

입력2025.10.17 10:22

역대 최대 3만3000여명 선수단 참가

'제106회 전국체육대회(전국체전)'가 17일부터 23일까지 부산광역시 일원에서 열린다고 문화체육관광부가 밝혔다.


최휘영 문체부 장관은 17일 오후 6시 부산 아시아드주경기장에서 열리는 개회식에 참석해 대회 개회를 선언한다.

전국체전은 1920년 '제1회 전조선야구대회'를 시작으로 매년 열렸으며 1973년 부산에서 개최된 제54회 전국체전부터 지방 순회 개최를 이어오고 있다. 문체부가 후원하고 대한체육회가 주최, 부산광역시 및 부산광역시교육청, 부산광역시체육회가 주관하는 올해 대회는 2000년 이후 25년 만에 부산에서 개최된다. '살고 싶은 부산에서 하나 되는 대한민국'이라는 구호 아래, 부산의 18개 시·군·구 77개 경기장에서 50개 종목(정식 48개·시범 2개) 경기가 펼쳐진다.

이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단 2만9000여 명과 18개 국가의 재외한인체육단체 선수단 1500여 명 등 역대 최대 규모인 총 3만300여 명이 참가한다. 이번 전국체전은 내년 9월에 개최되는 '2026 아이치-나고야 아시안게임'의 전초전인 만큼 향후 아시안게임에서 활약할 미래 국가대표 선수들을 먼저 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.


'배 들어온다, 부산!'을 주제로 열리는 개회식에는 선수단과 관람객 등 3만여 명이 참석하며 개회식은 KBS 1TV에서 생중계된다. 모든 경기는 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 종목별 경기 일정과 장소 등 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
